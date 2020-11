Věslav Michalik: Kostlivců po minulém vedení kraje se nebojím. Ukážeme je lidem a pohřbíme

Pane Michaliku, vaší zodpovědností v nově Radě Středočeského kraje bude oblast financí, dotací a inovací. Nebojíte se, zejména u prvních dvou jmenovaných, že na vás budou vypadávat kostlivci po minulém vedení?

Jsem odolný, takže když něco vypadne, neleknu se. Kostlivce ukážeme veřejnosti a pak je pohřbíme.

Finance před vámi vedl pan Kovács z hnutí ANO. V jakém stavu vám úřad předal?

K žádnému formálnímu předání nedošlo. Ale zrovna oblast financí a řízení dotací je v dobrém stavu. Lidé, kteří se té problematice věnují, jsou zkušení odborníci. Dotační řízení jsem nastavoval před čtyřmi roky a systémově se na něm nic nezměnilo. Finanční řízení můj předchůdce zkvalitnil.

Už jste se stihl seznámit s agendou, která vás čeká? Co bude největší oříšek k rozlousknutí?

Největším oříškem je střednědobý výhled hospodaření kraje. Nevíme, jaké budou příjmy za rok, dva. Nevíme tudíž, kolik si můžeme dovolit půjčit. Současná vláda bohužel připravila rozvrat veřejných fianncí. Mrzí mě, že se na tom z ideologických důvodů podílí i ODS.

Věslav Michalik

- vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze

- v roce 1986 získal titul Ing. a v roce 1992 pak titul kandidáta věd (CSc.)

- vzdělání si později doplnil v ekonomické oblasti na Rochester Institute of Technology

- pracoval jako vědecký pracovník Akademie věd ČR

- je autorem desítek publikací v mezinárodních vědeckých časopisech

Kvůli pandemii koronaviru čeká i Středočeský kraj významný finanční propad. Jste na to připraven a podaří se nějak nahradit výpadky příjmů? Do toho samozřejmě pravděpodobné zrušení superhrubé mzdy a další...

Středočeský kraj očekává, že v roce 2021 dokáže z příjmů pokrýt pouze běžné výdaje a splátky úvěrů. Nic víc. Na všechno ostatní si musí půjčit. Bude to 1,5 miliardy korun nových úvěrů, abychom dokončili investice, které jsou rozjeté nebo které mají přidělenou dotaci.

Víte vůbec, jaké zdroje si budete moci dovolit "pustit" obcím například formou dotací? Máte nějaké číslo od státu, s jakými příjmy můžete do roku 2021 počítat?

Očekávané příjmy z daní jsou 8,6 miliardy korun. O dvě miliardy méně než v roce 2019 a o miliardu méně, než je očekávání letošního roku. Obcím bohužel nebudeme schopni pomáhat vůbec, nebo skoro vůbec.

Když bychom měli říct nějaké číslo, máte alespoň přibližně spočítáno, o kolik kraj přijde? Ať už kvůli výše uvedeným důvodům, nebo i jiným...

Problémem není jednorázový výpadek. Problémem je změna daní bez jakékoli analýzy dopadu na finance obcí, měst a krajů. Ten výpadek, pokud nebude kompenzován změnou zákona o rozpočtovém určení daní, je výpadkem trvalým a to by samosprávy v ČR nepřežily. Respektive by z nich nebyly samosprávy, ale žebráci o dotace, tedy almužny od státu.

Tvrdíte, že byste rád, aby kraj hospodařil s financemi zodpovědně, efektivně a transparentně. Něco podobného však slýcháme téměř od všech politiků, kteří nastupují do nějaké funkce. Jak tedy konkrétně vy tyto věci zajistíte?

Jedině tak, že budeme pokud možno všechno zveřejňovat. Aby nás mohli kontrolovat občané a nezávislá média.

Středočeský kraj se má podle vás stát vzorem ostatním, ne hanbou všem. Cítíte stud kvůli tomu, že žijete ve středních Čechách?

Vůbec ne. Střední čechy jsou téměř odsouzeny k tomu být jedním z nejlepších míst k životu. A to nejen v Česku, ale v celé Evropě. Bezpečné, krásné, průmyslové, zemědělské, s Prahou uprostřed. Je tady vše, co potřebujete ke skvělému životu. Jen je potřeba dobrým věcem pomáhat a špatné potlačovat.

Jste starostou Dolních Břežan, tedy obce, která už dnes je jako vzor často dávána. Je ale možné něco zásadního z vedení obce přenést do vedení kraje?

Ano je. Vizionářství, transparentnost, urputnost.

Mimochodem, hnutí STAN několikrát deklarovalo, že kumulace funkcí nepřipadá v úvahu. Jak to tedy bude s vaším dalším starostováním?

Vždy jsme deklarovali, že nebudeme pobírat dvě výplaty za dvě uvolněné funkce. A to jsme prosadili jako princip do celé rady kraje. Takže od ledna budu jen neuvolněným starostou a moje povinnosti převezmou moji skvělí místostarostové.

Cítíte jako výhodu, že máte velké zkušenosti, kromě vědecké oblasti, také s prací v bankovních domech? Nebo se to vaší současné gesci ani neblíží?

Schopnost vidět finance komplexně je jistě výhodou. Umožňuje mi to přemýšlet o kraji v širších souvislostech a delším časovém měřítku.

Už máte představu, jak to bude s krajskými úředníky? V rámci úspory by možná bylo na místě přemýšlet o redukování jejich počtu.

Počet úředníků je spíše odvislý od povinností, které stát neustále vymýšlí. A to na všech úrovních. Možnosti zefektivnění vidím v důsledné digitalizaci úřadu. Naopak bych si přál mít kvalitní a dobře zaplacené lidi, kteří budou schopni posunout kupředu do 21. století školství, veřejnou dopravu, inovace.

Co externí smlouvy, které „proslavily“ paní Pokornou Jermanovou? Nepředpokládám, že byste nějaké podobné uzavíral, ale chystáte se zveřejnit ty, které zůstaly po exhejtmance?

Zveřejníme vše, co je možné zveřejnit. O minulosti, ale i to, co bude uzavíráno během našeho vládnutí na kraji.

Na závěr mi ještě řekněte, jaké jsou vaše politické ambice?

Změna vlády po podzimních parlamentních volbách. Vše ostatní se uvidí.

