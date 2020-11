Hejtmanka Pecková: Převrat ve veřejných financích je totální. Budeme utahovat opasky, kde se dá

Paní hejtmanko, když jsme spolu mluvili naposledy, bylo těsně po volbách. Teď už jste měla možnost se s úřadem seznámit, jaké to bylo? Překvapilo vás něco?

Ustavující zastupitelstvo bylo minulý týden v pondělí. To je pět pracovních dní. Dost málo času na seznámení se s organizací, která má 692 zaměstnanců a více než 270 příspěvkových organizací. Moc bych si přála, aby bylo takových těch tradičních 100 dnů hájení. Místo toho je ale krizový management na druhou. Covid a masivní úbytek financí a sestavování rozpočtu, ve kterém se musí naprosto bezprecedentně škrtat. Poslední hlasování v poslanecké sněmovně, zrušení superhrubé mzdy a další daňové změny znamenají totální převrat ve veřejných financích. Radní pro finance Věslav Michalik se zapotil. Stručně řečeno, budeme utahovat opasky, kde se dá, abychom zachránili zásadní projekty, které si kraj zaslouží a nerušily se. A překvapilo mě třeba to, že v tomto roce, v době hojnosti, postavil kraj některé stavby, aniž by za ně zaplatil. Dokončil je na podzim, ale platit je chtěl až z rozpočtu roku 2021. Takový milý dárek na přivítanou.

Jakým způsobem budete postupovat, pokud jde o úředníky, kteří pracovali pro minulé vedení kraje? Znamená loajálnost k bývalé hejtmance automaticky ukončení pracovního poměru?

Rozhodně ne. Když jsem se stala starostkou, řekla jsem při své řeči na ustavujícím zastupitelstvu, že politici přicházejí a odcházejí, ale dobrý úředník zůstává. A to je názor, za kterým si stojím a nezměním ho ani na kraji. Na radnici za ty roky postupně nastala obměna. Možná nastane i na kraji. Ale ne revolucí, nýbrž evolucí. Prostě někteří nestíhají tempo, někteří také zjistí, že musejí pracovat, jiní se zase mohou realizovat, profilovat a vyrůst. Lidi musí práce bavit a musí v ní nalézat smysl. Chtěla bych, aby se nemuseli stydět za to, že pracují pro Středočeský kraj.

Asi jste si "nevybrala" nejlepší dobu na nástup do funkce. Covid-19 je stále velký strašák, bude to pro vás priorita?

Je to naprostá priorita. Hned jsem svolala nový krizový štáb. Bude se setkávat jednou za 14 dní a po něm bude tisková konference – on-line o aktuálních informacích. Také jsem měla on-line setkání se starosty 26 obcí s rozšířenou působností, se kterými kraj spolupracuje a kteří jsou nejbližšími partnery v krizovém řízení. Pomáhají například s distribucí, zajišťují některá opatření. I s nimi se budu setkávat každých 14 dní. Dále jsem ve spojení s nemocnicemi, záchrannou službou, ale i sociálními zařízeními. Je toho před námi mnoho, ale mám kolem sebe skvělý tým radních, kteří mají jednotlivé oblasti na starosti. A situace se naštěstí mírně uklidňuje. Vyhráno ale ještě není.

Petra Pecková

- v letech 1996 až 2012 se věnovala investigativní žurnalistice, byla reportérkou, scenáristkou a režisérkou řady reportáží a dokumentů

- od roku 2010 je zastupitelkou a od roku 2014 starostkou města Mnichovice

- členka hnutí STAN

- vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně, kde vystudovala obory žurnalistika a politologie, a na Karlově univerzitě v Praze studium oboru Veřejná a sociální politika

Výpadek v rozpočtu bude obrovský, navíc se k tomu přidá ještě 600 milionů, které bude kraj hradit za propad na jízdném...bude třeba rušit nějaké plánované projekty?

Výpadek financí bude opravdu masivní. Kraj má rozpočet sice zhruba 30 miliard korun, ale většina financí je průtokových. Stát pošle kraji, ten posílá dál, například na platy učitelů škol. Kraj má ke svému použití zhruba 10 miliard, se kterými může hospodařit. A teď zhruba o dvě miliardy přijdeme. Budeme proto muset dobře zhodnotit investiční priority a možnosti kraje pomáhat obcím a městům prostřednictví středočeských fondů. Vše bude muset projít významnou revizí, abychom zachránili investiční projekty, které běží. Stejně tak je nejvyšší prioritou pokračovat v projektech, které mají zajištěné spolufinancování z národních a především evropských zdrojů. Rovněž budeme pokračovat v připravených investicích do zdravotnictví, školství a energetických úspor.

Jak se tedy chystáte šetřit?

Ušetřit můžeme posunutím některých investic v čase. V běžných výdajích se budou muset všichni uskrovnit. Na chodu úřadu samozřejmě můžeme něco ušetřit, například zvážíme, zda budeme dále vydávat krajské periodikum Středočech, ale nelze zde ušetřit miliardy. Propad na jízdném nám dělá vrásky. Budeme s největší pravděpodobností rušit jízdné zdarma pro studenty a seniory. Kraj platil 25 % do nuly. Protože 75 % platí stát. Ale ani to rozhodně nebude stačit.

Jde vůbec Středočeský kraj řešit komplexně? Není to spíš co jedna oblast, to specifické problémy?

Komplexně se dá řešit zdravotnictví, školství, doprava. A i tam musíte mít na zřeteli místní specifika. Ale většina problémů je opravdu lokálních. Typický příklad: Prstenec kolem Prahy trápí příliš mnoho dětí v základních školách. Nevědí, kam s nimi. No, a co by za děti jiné oblasti daly… Někde mají krásné školy s veškerým zázemím a dětí málo. Ale převážet je přes celý obrovský kraj samozřejmě nemůžeme. Máme demograficky nerovný terén, se kterým se musíme poprat.

Tvrdíte, že chcete otevřený a transparentní úřad. Jak toho docílíte, co konkrétně budete dělat pro to, aby lidé krajskému vedení věřili?

Komunikuji s občany, zvedám jim telefony, odepisuji. Komunikuji s novináři, nic netajím. Ani já, ani kolegové. Můžete nám kdykoliv zavolat, zeptat se. Chtěla bych poprosit, aby si lidé nežádali o informace podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, ale aby napsali, zavolali, objednali se na schůzku a požádali o to, co je zajímá. Pokud to zákon umožní a pokud vyhledávání nebude nákladné, informaci dostanou i bez procedury související se zákonem 106 a všem odpadne práce. Zlepšíme komunikaci i na sociálních sítích, budeme zveřejňovat všechny smlouvy, ale i dohody. V oblasti digitalizace chystáme velké změny. Ale musíme jít krok po kroku a vytvářet řešení, která jsou jednoduchá a funkční. Utratit desítky milionů za software, který pak nikdo nepoužívá, je jednoduchá cesta do pekel.

Máte za sebou deset let práce v komunální politice i zkušenosti ze soukromého podnikání. Se vší úctou, to není "velká" politika. Je to hendikep nebo výhoda?

A jaký velký politik vstoupil do velké politiky z velké politiky. Žádný. To se vylučuje. Každý jednou začínal a myslím si, že vystudovaná politologie na jedné vysoké škole, vystudovaná veřejná a sociální politika na druhé vysoké škole, ale hlavně praxe starostky jsou dobrým předpokladem pro funkci hejtmanky. Ale vlastně je to jednoduché. Když to nedopadne dobře, dopadne to blbě. A já, stejně jako všichni kolegové, kteří jsou pro mě velkou motivací, uděláme maximum pro to, aby to dobře dopadlo. Účet nám budou vystavovat naši šéfové, občané.

Mohla jste při skládání rady kraje mluvit do obsazení jednotlivých postů, nebo jaká byla dohoda s koaličními partnery?

Obsazení jednotlivých postů jsme řešili především s důrazem na odbornost a znalosti té které oblasti. A na všem padla naprostá shoda. Neměli jsme problém a já si jsem jista, že jednotlivé posty zastávají opravdu velmi zkušení a kvalitní lidé.

Čekáte od hnutí ANO konstruktivní opozici?

ANO. Slibují to. Pojďme jim v tom věřit.

Všichni noví členové rady včetně vás na webových stránkách kraje kromě informací o sobě zveřejnili i čísla na mobilní telefon. Nemáte trošku strach, co si přečtete za zprávy nebo jací podivíni vám mohou volat?

V okamžiku, kdy se svět odehrává na sociálních sítích a v médiích, je veřejné telefonní číslo už detailem. Mnoho lidí mi píše, jsou milí. Snažím se reagovat. Ano, volala mi paní, zda bych nezařídila, aby jí opravili společnou anténu dříve než za týden, že jí nejde televize. Promluvily jsme si a doporučila jsem jí knížku. Další člověk měl problém s bytem, jiný nabízel svoje služby. Ale já jsem na to zvyklá. Nemám problém komunikovat s lidmi, ale také třeba nemohu několik hodin telefon zvednout, protože mám jednání nebo se potřebuji soustředit na jiný úkol.

Bude podle vás pan Bezděk dobrým předsedou kontrolního výboru? Vím, že jsou to spekulace, ale kdyby se paní Pokorná Jermanová nevzdala kandidatury, co by se dělo?

Nechci to soudit tak ani onak. Neznám dobře osobně ani jednoho. Dostali hlasy občanů Středočeského kraje. Jsou zvolení zastupitelé. Jsou v opozici. A poprvé v historii dáváme opozici většinu v kontrolním výboru a post předsedy. Chováme se jinak než minulá koalice, která opozici nejenže nedala většinu, ale opakovaně na post předsedy výboru neschválila našeho kandidáta, aniž by k tomu řekli důvod. Tak v těchto stopách nepůjdeme.

Většina vašich radních bude souběžně vykonávat i jiné funkce, zejména pokud jde o starosty. Jen namátkou Roztoky, Úvaly, pan Kupka je kromě starosty také poslancem. Nevidíte v tom do budoucna problém? Nakonec, paní Jermanová už na to upozorňovala...

Všichni ze své pozice uvolněných starostů jdou na pozice neuvolněných. Tisíce starostů v této zemi starostují ke svému jinému povolání za zlomek plného platu, který náleží právě jen těm starostům uvolněným. Věřím, že práci budou odvádět kvalitně. Pan Kupka naopak bude neuvolněným radním. Je zvyklý pracovat mnohem více, než je běžná pracovní doba. V tom to máme podobné. A zkušenosti z poslanecké sněmovny při řízení kraje nejsou na škodu.

Velmi rychle jste zřídili dozorčí radu Krajské správy a údržby silnice Středočeského kraje. Je to signál, že bude v této organizaci vše čisté a průzračné jako studánka?

Křišťálově čisté, že už to čistší být nemůže? To je legendární hláška. Správa a údržba silnic je příspěvková organizace kraje. Největší. Není běžné, že by příspěvkové organizace měly správní radu. Současně to ale zákon nezakazuje. Zřídili jsme ji. Jejím předsedou bude velký obhájce efektivity a transparentnosti starosta Černošic Filip Kořínek. Každá strana, i opozice, má svého zástupce. V dozorčí radě bude i pan Pánek, který mnoho let praktiky v KSÚS kritizoval. Věřím, že až dojde ke změně ve vedení této příspěvkové organizace a nastavení kontrolních mechanismů, věci se změní. Všichni o to stojíme. Jsme ve 21. století a ne v kmotrovských devadesátkách.

Mimochodem, jak je to se smlouvami, které uzavíralo předchozí vedení, kdy budou zveřejněné?

Nevím, jaké smlouvy teď myslíte. Těch sporných a mediálně známých je celá řada. Mnoho z nich zveřejněno je. Jen za nimi není to plnění. Nebo je nejasné. Zadala jsem právnímu oddělení předložení několika sporných smluv a jejich analýzu. Ale opět prosím o čas. Jsme ve funkci týden. Tajit nic nebudeme.

Mohou Středočeši doufat, že budou jezdit po kvalitních silnicích a ne předražených tankodromech?

Vzhledem k rozpočtu bych chtěla s nadsázkou říct, že o kvalitních silnicích si mohou nechat občané všech krajů už jenom zdát. Ale nechci skončit pesimisticky. Budeme se snažit, aby to, co bude vybudováno nebo opraveno, bylo provedeno kvalitně. A budeme dělat maximum pro to, aby se stav silnic zlepšil. Ale těch oblastí, které bychom chtěli zlepšit, je mnohem více.

