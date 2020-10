Primářka nemocnice Hořovice Veverková: Tato pandemie skončí stejně, jako skončily všechny v dějinách lidstva

Paní primářko, jak ve vaší nemocnici zvládáte rozdělení na "covid" a "necovid" část?

Na jaře jsme zpočátku pochopitelně trochu tápali, bylo to organizačně náročné, se situací jsme neměli žádné zkušenosti. Nyní jsme už samozřejmě mnohem dál, situaci zvládáme zatím bez obtíží i díky pomoci kolegů z jiných oddělení a díky spolupráci s naší sesterskou nemocnicí v Berouně.

Lidé jsou dnes ve velké míře naladěni tak, že co řekne vláda, to je automaticky špatně, a dělají pravý opak. Například protesty proti nošení roušek apod. Je podle vás teď jakákoli rebelie na místě?

Nemyslím si, že lidé nerespektují vládní nařízení v nějaké větší míře, alespoň rozhodně kolem sebe nic takového nepozoruji, lidé se chovají povětšinou zodpovědně. Rebelie samozřejmě do této doby nepatří.

Na druhou stranu divit se lidem, kteří se cítí podvedeni a nemají ve vedení státu důvěru, je někdy také dost složité...

To je pochopitelné, sama jsem také nemohla přehlédnout chaotičnost ve vládních opatřeních. Často se stávalo, že nařízení byla změněna dřív, než vůbec vešla v platnost. Chápu, že bylo tak někdy velmi těžké se v opatřeních orientovat a že mezi veřejností počínání vlády nemuselo budit důvěru.

Jste příznivcem odklonění "covidových" pacientů do "covidových" nemocnic?

Bylo by to pro nás samozřejmě ulehčující, minimálně už i proto, že bychom nemuseli zasahovat do běžného provozu nemocnice. Chápeme ale, že nyní, když je epidemie na vrcholu, musíme se do péče o pacienty s covidem zapojit. Přístrojově a kapacitně jsme na to vybaveni.

Na jak dlouho ještě máte kapacity?

Pacientů mírným tempem přibývá, ale lůžkovou ani personální kapacitu zatím neohrožují.

MUDr. Markéta Veverková Nejvyšší dosažené vzdělání:

- LF Hradec Králové, Univerzita Karlova - 1997

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:

- specializovaná způsobnost - 2010

- vnitřní lékařství, 1. st. - 2000

- členka České internistické společnosti - od. r. 2011

Praxe v Nemocnici Hořovice:

- primářka interního oddělení - 2014 - dosud

- zástupce primáře interního oddělení - 2010 - 2014

- sekundární lékař interního oddělení - 1997 - 2010

Jak dlouho jste schopni vykrývat nemocné kolegy a pomáhají u vás medici? Jak dlouho vlastně trvá, než se takový člověk zapracuje, jakou práci může pak dělat?

Naštěstí na interním oddělení nemáme nemocné kolegy, což přikládám i odpovědnému přístupu k nakaženým pacientům a správnému využívání ochranných pomůcek. Medici pomáhali na jaře a opět s nimi navazujeme spolupráci i nyní. Teď na podzim se nám i osvědčila spolupráce se studentkami středních zdravotních škol, které se zapracovávají velmi rychle, základní úkony zvládnou během jedné směny. Je to i tím, že u nás běžně vykonávají odbornou praxi.

Jsou vám k dispozici také sestry, které dříve pracovaly ve zdravotnictví?

Nikdo takový u nás není.

Když je zdravotnický personál po kontaktu s nakaženými, pracuje dál, nebo jde do karantény?

Jak už jsem zmínila, personál zodpovědně pracuje s ochrannými pomůckami. Navíc, karanténa se na zdravotníky v případě kontaktu s covidem nevztahuje. Samozřejmě pokud má náš pracovník sebemenší příznaky, je neprodleně testován a současně poslán do karantény.

Jak často je testován personál nemocnice? A kdo vůbec testy platí, pojišťovny nebo nemocnice ze svého?

Výhradně dle potřeby - při zdravotních obtížích nebo nechráněném kontaktu, ke kterému občas mimo pracoviště samozřejmě může dojít. Co se úhrady týká, obě varianty jsou možné.

Musíte odkládat běžné zákroky, abyste se postarali o covid pacienty?

Na jaře jsme odložili řadu úkonů, a to i především, protože to bylo jedno z vládních nařízeních. Nyní se snažíme (a zatím úspěšně) zachovat péči v plném rozsahu.

Jsme ve velmi podobné situaci, která byla už na jaře. Pomohl vaší nemocnici stát po první vlně koronaviru?

To je otázka spíše pro vedení nemocnice, ale v první vlně například vím o intenzivní snaze státu o zajištění ochranných pomůcek pro naši nemocnici. Ač jsme si ve finále pomohli hlavně sami, snaha ze strany státu tu byla.

Vím, že s odstupem času se velmi snadno kritizuje, ale přesto se zeptám: Přišlo rozvolnění opatření příliš brzy a neseme teď za "letní" rozhodnutí následky?

Po bitvě je každý generálem... Nicméně, nemyslím si to, situace byla v té době příznivá a málokdo mohl tušit, jak se bude na podzim vyvíjet. Samozřejmě zde byly i varovné hlasy některých odborníků, ale pořád to byly jen modely, chyběly praktické zkušenosti.

Jak si vy osobně myslíte, že se bude pandemie dále vyvíjet, skončí vůbec někdy?

Skončí, stejně jako skončila každá epidemie v dějinách lidstva. Pomůže nám imunita a samozřejmě i vakcinace, kterou můžeme podle mého názoru v dohledné době očekávat.

Co říkáte na to, že někteří covid-19 srovnávají s chřipkou, je to možné, nebo je to úplně mimo?

V některých ohledech je toto srovnání možné, je to virové onemocnění přenášené kapénkovou infekcí.

Jak člověk jako vy zvládá stres, který je nyní bezesporu mnohonásobně vyšší? Je to hodně o vůli a vlastně o té podstatě, o čem je medicína?

I když je současná situace samozřejmě náročnější než běžný provoz, stále se lze opřít o řadu věcí - mám zázemí v rodině, ráda se chodím "odfiltrovat" do přírody, hodně čtu a v neposlední řadě se mohu v práci spolehnout na tým lidí kolem sebe, což nám pomáhá samozřejmě všem.

Byla už chvíle, kdy jste měla chuť se na práci lékařky, lidově řečeno, vykašlat?

Takové momenty mívá asi každý...

KAM DÁL: V boji proti koronaviru je důležitý zinek. Najdeme ho běžně kolem sebe, jen je nutné vědět, kde hledat.