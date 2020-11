Pavel Pavlík: Ve všech nemocnicích kraje dokážeme zajistit léčbu pro covid pozitivní pacienty

Pane Pavlíku, častou výtkou, nejen ve středních Čechách, je jiný přístup ke krajským, městským a soukromým nemocnicím. Jak k tomu chcete přistupovat?

Zejména tím, že lůžková zařízení, která nejsou v majetku Středočeského kraje, nebudeme považovat za jakýsi přívažek systému. Pro Středočechy přece není podstatné, do jakého zařízení bude převezen, ale to, aby byl rychle a kvalitně ošetřen. V programovém prohlášení koalice je doslova uveden bod, který říká, že vytvoříme program pro podporu investic v nekrajských lůžkových zařízeních.

Oblast zdravotnictví v nové Radě Středočeského kraje vám zřejmě nezávidí vůbec nikdo. Přesto, když zkusíme odhlédnout od nemoci covid-19, jaké budou vaše priority?

Mou a nejen mou prioritou je zajištění dostupné a kvalitní péče na úrovni 21. století pro všechny obyvatele Středočeského kraje.

Pavel Pavlík

- vystudoval obor ekonomiku a management na České zemědělské univerzitě

- do roku 2002 pracoval ve společnosti Danone a.s. jako vedoucí nákupu. Posledních 18 let vlastní firmu zabývající se velkoobchodem, spedicí a účetním poradenstvím

- v letech 2016 - 2017 byl předsedou představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově.

- v ODS je od roku 2008 a od roku 2017 je předsedou benešovské oblasti a místopředsedou středočeského regionálního sdružení

- je ženatý a má dvě dcery

Tvrdíte, že hlavním úkolem je dosažení spravedlivějších podmínek ve financování zdravotní péče. Jak toho chcete dosáhnout, co konkrétně pro to uděláte?

Budeme jednat s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o výši úhrad za zdravotní péči nemocnicím, které nejsou zřízeny státem (fakultní nemocnice).

Proč jsou podle vás dnes takové rozdíly mezi jednotlivými nemocnicemi, pokud jde právě o úhradu totožného zákroku?

Jednak tím, že fakultní nemocnice mají jinak nastavenu hladinu úhrad za výkon péče a také tím, jak má každá nemocnice nastavenu smlouvu o úhradách.

Lékaři si často stěžují, že se z nich pro všechnu byrokracii a administrativu stávají spíše úředníci. Souhlasíte s tím? Můžete i v tomto pomoci?

Ano, souhlasím. Budeme usilovat o větší míru digitalizace služeb a samozřejmě o snížení administrativní zátěže a odstranění „zbytečných“ dokumentů a hlášení.

Pojďme k momentálně zřejmě nejpalčivějšímu problému, kterým je nový typ koronaviru. Máte nějaký vlastní koncept či plán, jak s nemocí bojovat, jak pomáhat často přetíženým nemocnicím, nebo budete pokračovat ve stávajícím modelu?

Druhá vlna epidemie ukázala nutnost zavedení centrálního dispečinku lůžkové péče a monitoringu v jednotlivých lůžkových zařízeních, zejména potřeb personálu. Momentálně je tento systém nastaven a jak se ukázalo na příkladu nemocnice v Benešově a Příbrami, tak také funguje. Důležité je nastavit optimální míru komunikace mezi jednotlivými zařízeními a chuť si pomáhat. Myslím, že toto se nám postupně daří.

Máte přehled, jak jsou na tom momentálně nemocnice ve Středočeském kraji? Kolik jich je na hranici svých možností a kde jsou ještě schopni postarat se o covid pozitivní pacienty, ať už s lehkým či těžkým průběhem?

Ano, mám. Dostávám pravidelné denní hlášení o stavu lůžkových kapacit a také jsem v každodenním kontaktu s řediteli lůžkových zařízení. Ve všech nemocnicích Středočeského kraje jsme schopni zajistit péči o COVID pozitivní pacienty a jak jsem uvedl výše, v případě komplikovanějších případů či v případě náhlého nedostatku kapacit jsme schopni za pomoci centrálních orgánů zajistit péči i mimo kraj.

Jak budete přistupovat ke zdravotníkům, lékařům a záchranářům? Můžete nám všem slíbit, že nebudete podávat žádná trestní oznámení na lidi, kteří nasazují životy v první linii?

Ke zdravotníkům, lékařům, záchranářům, ale ke každému člověku přistupuji s respektem k němu samému a k jeho práci. To vám mohu zaručit.

Vaším mottem je "co slíbím, to dodržím". Není to ale pro politika příliš odvážné, opravdu je ve vašich silách vše dodržet?

Jsem si vědom toho, že to může být pro někoho odvážné. Nicméně toto není mým mottem pouze jako politika, ale snažím se tím řídit celý život.

Mimochodem, vysvětlil vám do dnešního dne pořádně někdo, proč jste byl předchozím vedením Středočeského kraje v roce 2018 odvolán z dozorčí rady benešovské nemocnice? Pokud si vzpomínám, v té době jste tam byl jediný zástupce opozice...

Ne, nevysvětlil. Ale já k tomu přistupuji s heslem "co tě nezabije, to tě posílí", takže jsem ani nepátral po podrobnostech. Pro mne je tato kauza uzavřenou záležitostí a nechci se k ní vracet. Na mé místo byla zvolena paní Zehnálková, která jako zástupce opozice udělala velký kus práce v dozorčí radě.

