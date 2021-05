Petr Arenberger, ministr, nebo podvodník? Platí současné přiznání a minulé byl podvod, nebo naopak?

Na papíře to vypadá jako pohádka, která se "náhodou" udála poté, co se o jeho majetek začala zajímat média. V roce 2019 neměl totiž podle svých přiznání téměř nic a najednou má jmění, o kterém se většině obyčejných lidí ani nesní.

Lesy, pole, domy a desítky milionů

„Nemovitosti mám z větší části od rodičů a z minulosti, v rámci posledních dvaceti třiceti let jsem také nějaké dokoupil,“ řekl Petr Arenberger během návštěvy Fakultní Thomayerovy nemocnice. Přiznává i lesy, pole a tak dále. A také to, že si v loňském roce na živnostenský list přišel na bezmála 30 milionů korun.

Právníci z vinohradské nemocnice podle Arenbergera zadali do přiznání jen část údajů. Na nedostatky tak prý přišel díky odhalení webu Seznam zprávy. „Zřejmě tam nebyly dodány všechny ty automaticky zadávané systémy, které se třeba prokopírovávají z katastru nemovitostí.“ Ministr dle svých slov nedostatky odstranil a vše má nyní v pořádku.

Roste mu to líp než bitcoin

Podle některých je to ale málo a Arenberger by měl mnohem více věcí vysvětlit. „Neulehčujme mu to. Platí současné přiznání a minulé byl podvod, nebo naopak? Podvodem je vědomé oklamání státu s cílem nepřiznat zisk a daně. Oklamáním státu tento občan dělá podvod na daňových poplatnících, jejichž zájmy má jako ministr hájit. Ministr, nebo podvodník?“ ptá se jeden ze zakladatelů Občanského fóra a bývalý poslanec Ivan Gabal.

Není ale zdaleka sám, kdo není s vysvětlením ministra zdravotnictví spokojen. „Tak nejdřív pan ministr Arenberger tvrdil, že z testování nemá žádný zisk a vlastní 5 nemovitostí a za týden je z toho 30 milionů a 65 nemovitostí. Tomu to roste líp než bitcoin,“ kroutí hlavou Jan Skopeček z ODS.

Proč se tomu někdo diví?

Zbavit se lukrativního podnikání ve chvíli, kdy nastoupil na ministerstvo? Podle politologa Jiřího Pehe ale Arenberger přesně zapadá do současné vlády. „Leckdo se diví, že se Arenberger nezbavil svého podnikání, když se stal ministrem. Proč se tomu, stejně jako nesrovnalostem v jeho majetkových a daňových přiznáních, ale někdo diví? Má ideální profil pro člena Babišovy vlády a člověka blízkého Hradu.“

Spoustu neznámých vidí i předseda Senátu Miloš Vystrčil: „Důvody raketového nárůstu vedlejších příjmů Petra Arenbergera mi připadají stejně (ne)srozumitelné jako důvody odchodu jeho předchůdce Jana Blatného z funkce ministra. Zdá se, že volebním heslem hnutí ANO se definitivně stalo rčení “Mlha přede mnou, mlha za mnou.“

