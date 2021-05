Zapomeňte na testy zdarma, vzkazuje ministr Arenberger. Prý je to motivační, ale co když ještě nemáte na vakcínu nárok?

Antigenní testy zdarma každé tři dny. Tak je tomu dnes, ale už v červenci by to platit nemuselo. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že lidé by si měli testy platit, čímž by je motivoval k tomu, aby se šli očkovat. Zdarma by tak byly k dispozici v mnohem větších intervalech.

Priorita rizikových, ale co dál?

„Nemyslím, že to je diskriminace mladších skupin. Museli se nejdřív očkovat rizikové skupiny. Myslím, že všichni v solidaritě si myslí, že to byl správný postup,“ informoval ministr. S druhou částí sdělení nelze nesouhlasit - očkování rizikových skupin opravdu mělo být prioritou a je správné, že to tak bylo.

Ovšem jak to, že nejde o diskriminaci mladších lidí, na které zatím nevychází s očkováním řada a přesto by si měli platit testy? Představte si, že je vám třeba třiadvacet. Chcete se očkovat, ale čekáte, protože jsou před vámi starší lidé. Takže musíte jít a testy si zaplatit, jinak nemůžete třeba ke kadeřnici nebo kamkoli jinam, kde jsou negativní testy požadovány.

Opravdu tomu věříme?

Podle Arenbergera tento problém vůbec nastat nemusí. Během května by se mohla otevřít registrace pro věkovou kategorii 40 až 44 let. Mladší ročníky by možná mohly přijít na řadu v červnu. Jistého ale není nic a věřit této vládě už se mnohokrát nevyplatilo. Takže klidně může nastat zmíněný scénář - chcete vakcínu, ale nemáte nárok, takže musíte platit.

„Chtěl bych apelovat na to, že skupiny, které jsou otevřené, aby neváhaly. Kdo chce vycestovat do zahraničí, někde bude stačit jenom jedna dávka,“ pokračoval ministr. Ale zase jsme u toho - co skupiny, pro které ještě "okno" otevřené nebude?

