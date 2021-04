Předčasné volby jsou stále ve hře. Ivan Bartoš vysvětlil, kdy k nim může dojít a proč jsou důležité

Hlavně neposílit moc prezidenta, přejí si lídři Pirátů a hnutí STAN. Jak to udělat a zároveň se zbavit vlády Andreje Babiše? Podle Ivana Bartoše a Víta Rakušana je jediné možné řešení v podobě předčasných voleb. Koalice SPOLU, s jejímiž zástupci dnes oba politici jednali, se na to však zatím příliš netváří. To se ale může změnit už ve středu.