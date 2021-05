Pro Babiše je 30 tisíc mrtvých dobrý výsledek. Pandemii zvládáme, řekl premiér

Andrej Babiš nerozumí tomu, proč by se měla Sněmovna zabývat hlasováním o důvěře jeho vládě. „Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu,“ řekl před budovou IKEMu předseda vlády. Podpisy k jednání o nedůvěře sbírá koalice SPOLU.

Čísla jsou jedny z nejhorších na světě

Premiér slovy o zvládnutí pandemie dost šokoval. Data totiž hovoří jasně a jeho tvrzení rozhodně nepotvrzují. Spíš naopak. Mnoho týdnů bylo Česko na špici zemí s nejvyššími počty mrtvých v přepočtu na milion obyvatel. V této smutné statistice jsme stále třetí na světě za Maďarskem a Gibraltarem.

Navíc sle serveru Worldometers.info je také patrné, že jsme také třetí na světě v počtu nakažených na milion obyvatel za Andorrou a Černou horou. Česká republika ztratila bezmála 30 tisíc matek, otců, dědečku a babiček. To opravdu není zvládnutá pandemie!

Babišova vláda mnohokrát chybovala

Za otřesná čísla mohou i chyby, které udělala Babišova vláda. Například odmítnutí nařízení o nošení roušek z konce letních prázdnin v loňském roce, rozvolňování i přes odpod odborníků nebo totální "zazdění" školáků přesto, že vzdělání má být prioritou a tak dále.

Pak jsou tu opatření, která opakovaně ruší soud, protože odporují zákonu, tisíce krachujících podniků, kterým se nedostalo od státu pomoci. Pokračovat by se dalo hodně dlouho. Vše přitom začalo ještě dříve, než koronavirus "přicestoval" na naše území.

„Už 27.ledna 2020 mohl být ve sněmovně mimořádný bod "koronavirus", jelikož nákaza již byla v Evropě. A jsem si jistý, že všichni lékaři poslanci by opatření, která by vláda v čele s premiérem navrhla, podpořili,“ řekl před časem webu Čtidoma.cz poslanec TOP 09 a lékař Vlastimil Válek. Vláda však tenkrát zaspala, což se jí v následujících měsících stalo ještě mnohokrát a stálo to lidské životy.

