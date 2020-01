Rakušan: Policie selhala, vyzývá ke vzniku domobran. Stát řídí nemehla

Hnutí STAN vyzvalo premiéra České republiky, aby do čela ministerstva dopravy konečně po šesti letech postavil někoho, kdo s tímto resortem pohne, protože stávající stav je tristní.

„Z českých občanů si vláda dělá legraci. Navrhuje utratit 400 miliónů korun za e-shop nebo zabezpečovací systém na ministerstvu dopravy, a po tlaku veřejnosti náhle zjišťuje, že to asi není úplně v pořádku. To je šílené. Premiérův slib, že nám nebudou vládnout nemehla, na ministerstvu dopravy jednoznačně neplatí, resort dopravy už teď zpomaluje vývoj ČR,“ okomentoval konec ministra Vladimíra Kremlíka předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Stát selhává v oblasti bezpečnosti

Starostové a starostky na Jesenicku bojují proti vykradačům nemovitostí. Lidé v okolí se bojí a ministerstvo vnitra reaguje nevhodně a nenavrhuje adekvátní řešení. Řešením by bylo okamžité navýšení policejních sil v těch oblastech, kde je to potřeba.

„Vyzývat lidi, aby zakládali domobrany, přeci není systémové řešení. Vyzýváme Středočeský kraj i ministerstvo vnitra, aby konečně přehodnotilo svůj netečný postoj a přišlo se systémovým řešením. A já se budu ptát ministra vnitra Hamáčka, jestli to není systémové selhání ministerstva a policie, pokud se lidé ve Středočeském kraji cítí v nebezpečí. Nechci žít ve státě, který bude dávat lidem vzkaz – my to nezvládáme, musíte se bránit sami,“ doplnil Rakušan.