Senátor Czernin: Babiš politické dno zrušil. Ani druhý suterén devátého Dantova pekla není dost

Jak je možné, že i po aféře s cestou necestou do Moskvy je Jan Hamáček ještě ministrem vnitra? Jak je možné, že Andrej Babiš je předsedou vlády přesto, že byl potvrzen jeho střet zájmů a ve slovenském archivu se našla karta, která dokazuje, že jako agent Bureš dobrovolně spolupracoval s StB?

Děsí mě, jak jsme okorali

„Ani v nejdivočejším snu bych si nedokázal představit, že bezostyšnost může být tak bezbřehá. Co mě ale opravdu děsí, je, jak jsme okorali. Průšvihů, za něž by měl Babiš i Hamáček odstoupit, je tolik, že dřív, než si všimnete jednoho, je tu jiný, horší. Už ani není prakticky možné to sledovat a lidé jsou jen otrávení,“ řekl pro Čtidoma.cz senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

I když už se zdá, že hlouběji klesat nejde, stále jsme ještě politického dna nedosáhli. „Zdá se, že ho zrušil Andrej Babiš svým slavným prohlášením "nikdy něodstúpím!" Od té doby už je možné asi všechno. A zdá se, že ani druhý suterén devátého Dantova pekla není dost.“

Ani podvody a zlodějiny nejsou dost

Existuje nějaký moment, kdy by předseda vlády dobrovolně odešel? „Snad jediný důvod k odstoupení by pro ně asi bylo, kdyby se znelíbili prezidentu Zemanovi. Jinak ani neschopnost a lemplovství, ani papalášství a namyšlenost, ba ani podvody, zlodějny a lži nejsou dost zlé na to, aby někdo složil funkci,“ podivuje se pro Čtidoma.cz Czernin.

Jak z toho tedy ven? „Jediná cesta, kterou dnes vidím, je propadliště. Doufám, že při volbách je lidé pošlou do propadliště dějin. To snad bude mít dno dost hluboko, aby jen tak zase nevylezli.“

