Šlachtova Přísaha: Je to divize Agrofertu, to je jasné, říká poslanec Válek

Robert Šlachta jakoukoli spojitost s Andrejem Babišem vehementně popírá. Tito dva muži však k sobě mají blízko, což ukázala ne tak dávná minulost. „To, že je hnutí Přísaha "divizí Agroferetu", je podle mě jasné,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz poslanec TOP 09 Vlastimil Válek.

Pravdou je, že pro společné symptomy není třeba chodit daleko. Kampaň Přísahy totiž není žádný amatérský počin "hobíka", právě naopak. Je vedená profesionálně, chytře a jsou v ní patrné finanční zdroje. Což ale samozřejmě nijak nedokazuje, že si pana Šlachtu "pase" Andrej Babiš jako poslušného koníka.

Jako má SPD Volného, má ANO Šlachtu

Je tu ale jiná věc, která by mohla pro jejich spolupráci hovořit. Nezapomeňme, že to byl právě Babiš, kdo přikryl Šlachtu při likvidaci ÚOOZ a "uklidil" ho do bezpečí u Celní správy. A tak jako s ním strkal sem a tam jako s pěšákem na šachovnici při zbavování se vlády Petra Nečase, stejně s ním může manipulovat i nyní.

„V případě shození Nečasovy vlády Babiš Šlachtu využil, nakonec však z veliké kauzy byla prasklá bublina. Stejně využívá nyní premiér Přísahu v čele s bývalým traktoristou jako svoje záložní hnutí. Tak, jako má SPD militantní sekci bývalých členů tzv "Volný boys", tak má holt Babiš svoji Přísahu. Je vcelku jedno, zda budete volit ANO nebo Přísahu, je to totéž,“ doplnil pro Čtidoma.cz Válek.

Hraje tak, jak vrchnost píská?

Jsou to všechno jen spekulace a konspirační teorie? Protože by to dávalo smysl pouze v případě, že by Přísaha neoslabovala ANO. A to přeci může být pro Andreje Babiše zbytečný risk. Nebo jeho odborníci seznali, že mu nic jiného nezbývá a je potřeba udělat "záložní hnutí"? Proč by jinak předseda vlády v televizi Prima chválil konkurenční subjekt? Nebo to je geniální tah Babiše, protože touto chválou vlastně Šlachtovi vypálil na čelo "Kainovo znamení"?

„Roberta znám. Nevím, kdo mu to platí. Vím, že na úřad vlády vlítnout musel, nekrade a byl vynikající kriminalista. Možná je naivní. Ale myslí to dobře. Mám ho lidsky rád, je to slušný člověk. Mimochodem, mam více přátel, co půjdou do pekla, protože dělali s Babišem politiku. Snad Robert, který se dostane do Sněmovny, do pekla nepůjde,“ tvrdil Čtidoma.cz starosta městské části Praha Ŕeporyje Pavel Novotný (ODS).

Notičky nebo náhoda?

Na druhou stranu by stačilo málo a bývalý elitní policista by byl se svým hnutím ze všech narážek a domněnek venku. Šlachta totiž odmítá prozradit, s kým by po případných úspěšných volbách spolupracoval a s kým ne. Už jen tímto přilévá olej do ohně. Může mít přesně takto předepsané notičky. Nebo je to všechno jen podivná náhoda.

KAM DÁL: Lukašenko miluje krev, teď nemáme naději. V Bělorusku zůstali jen ti nejstatečnější, můj tatínek ještě neviděl svoji vnučku.