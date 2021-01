Nedávno bitka v parlamentu, nyní šokující rvačka v Lánech. Dva členové Zemanovy ochranky v nemocnici

/POLITICKÁ SATIRA/ Exkluzivní zpráva přiletěla do redakce čtidoma přímo z lánského prezidentského sídla, odkud v ranních hodinách odjela sanitka s dvěma pacienty. Ani jeden z nich nebyl Miloš Zeman, jak by mnozí mohli předpokládat, ale dva členové ochranky. Nejvíce šokující na tomto incidentu je, že na ně zaútočil právě prezident České republiky.

Proč se to stalo?

“Nebyl jsem tou incidentu přítomen, jen jsem oba poctivé a hodné kluky z ochranky doprovázel totálně zmlácené do sanitky. Prezident Nejedlý, Zeman a Mynář chtěli, aby se ta informace nedostala ven, ale já prostě musím mluvit, je to moje občanská povinnost,” sdělil redakci zdroj, který chce zůstat v anonymitě. Podle důvěryhodného zdroje byl důvod agresivity pana prezidenta zcela absurdní a neúměrný.

“Kluci říkali, že si Miloš sednul před televizi, kam ho v podstatě ba donesli. Sedl si na gauč. Zapnul si televizi, ale upadl mu ovladač. Poprosil jednoho z nich, jestli by mu ho podal, že ty novinářský zmetky z ČT24 musí přepnout na TV Barrandov, no a protože Toník (člen ochranky) je hrozně hodnej kluk, řekl si, že starému pánovi pomůže a přepne mu to, když už má ovladač v ruce. No ale to neměl dělat,” vypráví značně rozrušený pracovník prezidentské kanceláře.

Podle známých okolností se tak incident odehrál hned, jak mladý člen ochranky přepnul program na televizi. Prezident údajně zuřivě zakřičel: “Neživíš, tak nepřepínej,” vzal hůl do ruky a začal ho mlátit po hlavě. Jak se však zranil druhý člen ochranky? “No to je záhada… je však známo, že když se v posledních měsících pan prezident dostane do ráže, tak ho jen těžko odtrhnete od hole. A ta je titanová," dodává muž, který zvažuje svoji další profesní kariéru. “Já už tady pracovat nechci, co když budu muset jednou sáhnout prezidentovi na ovladač a on mě zmlátí? To nechci riskovat.”

Závěrem?

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček veškeré zmíněné informace popřel, ale záznamy z Vojenské nemocnice ve Střešovicích nelžou. Lékaři potvrdili stopy prezidentské hole na holé hlavě dvou členů prezidentovy ochranky.

Stoupající agrese tak není patrná jen v Poslanecké sněmovně, ale také kolem prezidentů České republiky.

