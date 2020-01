Starosta Čižínský definitivně končí. Ještě před odvoláním vznikla nová koalice

Už několik dní to bylo jasné a dnes se jen vše definitivně potvrdilo. Dosavadní koalice pod vedením starosty Pavla Čižíského (Praha Sobě), končí a ještě před tím, než byl odvolán z funkce se vytvořila koalice nová.

Snažíme se to konečně řeši, říká starosta Prahy 1 Pavel Čižinský

Kluby My, co tady žijeme (STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), ODS a ANO podepsaly v Praze 1 koaliční smlouvu. Učinily tak ještě před odvoláním starosty Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě) a dalších členů rady, které se očekává na mimořádném zastupitelstvu. Nová koalice má v zastupitelstvu těsnou většinu.

Klub My, co tady žijeme před Vánoci vypověděl koaliční smlouvu s Prahou 1 Sobě, Piráty a Zelenou pro jedničku. Odůvodnil to manažerským selháním Čižinského a názorovými neshodami.

„Je to vidět, že se na rychlo setkali, nebyli sehraní, neměli zkušenosti a bohužel jsme zjistili, že někteří ani v Praze 1 nebydlí," uvedl dosavadní první místostarosta Petr Hejma (STAN), který pravděpodobně bude zvolen starostou.

Nefungující radnice?

Z klubu My, co tady žijeme po vypovězení koaliční smlouvy vystoupil Martin Kotas, a naopak do něj vstoupili tři zastupitelé TOP 09. Klub má nyní šest zastupitelů, ODS má pět křesel a ANO dvě. Dohromady tak má nová koalice 13 členů, což znamená těsnou většinu v 25 členném zastupitelstvu.

Hejma před podpisem smlouvy kritizoval mimo jiné špatný přístup dosavadních koaličních partnerů k úředníkům, kteří podle něj v důsledku toho odcházeli. "Fungující radnice je základ dobrého fungování městské části," uvedl.

Popřel, že by nová koalice znamenala přerušení projektů, při kterých radnice spolupracuje s magistrátem, jako je návrat tramvají na Václavské náměstí, omezení hazardu, boj s negativními dopady turistického ruchu nebo omezení tranzitní dopravy v centru.

Naopak Nemocnici Na Františku, která měla přejít pod magistrát, chce nová koalice ponechat pod správou městské části a s magistrátem jednat o modelu financování.

Návrat starých časů?

"Naši partneři to vědí, počítají s tím, dnešní zastupitelstvo musí procedurálně odvolat stávající a navolit novou radu," uvedl Hejma na dotaz, jestli není podpis koaliční smlouvy ještě před jednáním zastupitelstva ranou pod pás dosavadním koaličním partnerům.

Zástupci Prahy 1 Sobě a Pirátů v posledních týdnech kritizovali spekulace o nové koalici jako "návrat starých pořádků", které spojují s korupcí a klientelismem. Zástupci STAN, TOP 09 a ODS tyto výroky odmítají.

Podle koaliční smlouvy bude mít Hejma jako starosta v gesci územní rozvoj, bezpečnost, styk s veřejností, investice, veřejné zakázky nebo Nemocnici Na Františku. Na prvního místostarostu je navržen Petr Burgr (KDU-ČSL) a na místostarostku Eva Špačková (ODS). Radními by se měli stát Michal Caban (Iniciativa občanů), Richard Bureš (ODS), Jan Votoček (TOP 09), Karel Grabein Procházka (ANO) a další radní za TOP 09, jehož jméno bude ještě upřesněno.