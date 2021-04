Došlo na nejhorší: Jiří Ovčáček ztrácí koncentraci. V hlubokém dojetí přišel o jedovatou slinu

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ Na twitterové projevy Jiřího Ovčáčka jsme si již celkem zvykli. A je naopak zneklidňující, je-li na tomto oficiálním "hradním kanálu" ticho. Možná zabralo jeho správci hodně času přepsat doslovně prezidentův rozhovor s Terezií Tománkovou pro pořad Partie. Na twitter ho sdílel z oficiálního webu Pražského hradu v plném znění, tedy i s přepisem všech urážek, které pan prezident stihnul vůči televizní redaktorce během tříhodinového natáčení vyslovit. To asi kvůli soudruhům z Ruska, aby se také pobavili, když jej překládali do ruštiny.

A zatímco se pražská kavárna, "nespravedliví" novináři a osobnosti společenského a kulturního života přebíjeli v naštvaných komentářích nejen k tomu, co prezident řekl, ale i k tomu, jak to řekl, Jiří Ovčáček si užíval ovace a pochvalná slova podpory adresovaná panu prezidentovi. Na duši jej jeden potěšil natolik, že neodolal a s víkendovým soumrakem se o něj podělil v tweetu: „Jeden z ohlasů mne dojal a promluvil mi ze srdce: Mohu konstatovat jediné - máme na Hradě po roce 1938 prvního skutečně statečného prezidenta!“ Nejen nejeden „kavárník” by asi nesouhlasil.

Převelice děkuji mnoha občanům za slova podpory adresovaná panu prezidentovi.







Jeden z ohlasů mne dojal a promluvil mi ze srdce:



Mohu konstatovat jediné - máme na Hradě po roce 1938 prvního skutečně statečného prezidenta!



— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 25, 2021

Kopie pro ruskou propagandu

Twitterový účet hradního mluvčí následně jako by ožil, jeho správce se probral ze spokojené letargie a opět si to odskákali během příštích hodin všichni. Opozice - „Lžou ráno, lžou dopoledne, lžou odpoledne, lžou večer. Opozice a její média.“ Svědomí - „Nepotřebujete jasné důkazy? V roce 2003 je také nechtěli. V Sýrii a Libyi je také nechtěli… Svědomí buší na dveře. A bude se ptát. Nelze uniknout.“ Zřejmě přesmyčka k prezidentovu překvapivému názoru, že v kauze Vrbětice existují dvě vyšetřovací verze. Následoval tedy pro jistotu opět sdílený dokument - Mimořádný projev prezidenta republiky. Zřejmě aby si jej všichni opravdu poctivě přečetli a Rusové jej měli k dispozici i v další kopii.

Opozice usvědčena - důkazem, nikoliv dojmy - z ohavného lhaní!



Evropská komise: EU Agrofertu auditované dotace neproplácela a Česko vracet nic nemusí https://t.co/jf9lSQIkI8 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 26, 2021

Chudák Evropská komise, která v době rozohněné mysli Jiřího Ovčáčka vydala prohlášení: „EU Agrofertu auditované dotace neproplácela a Česko vracet nic nemusí.“ Chudák opozice „usvědčena - důkazem nikoli dojmy - z ohavného lhaní!“ Zaplať Bůh, k němuž se pan mluvčí tak rád a často obrací, oddechl si potají premiér země za tak neochvějnou podporu z Hradu. Samozřejmě nemohla chybět ani tradiční, z kontextu vytržená prohlášení na Hradě neoblíbených politiků. Ale konečně byl pozdní večer a Jiří Ovčáček už mohl propadnout opojné letargii po náročném dni. K počítání oveček si do deníčku zapsal: „Prezident republiky v neděli 25. dubna 2021 zachránil čest a suverenitu České republiky.“ S takovým zjištěním musel usínat sladce, beze strachu a především s pocitem, že svou oddaností rozverného šéfa ochránil před všemi podvratnými silami.

KAM DÁL: Máme strach o Jiřího Ovčáčka. Tolik zloby a nenávisti by zabilo i koně, natož tuto křehkou bytost.