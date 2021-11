Bohumila (72): Chodí mi upomínky kvůli elektřině. Nezaplatím to, neměla bych co jíst, ať mě klidně zavřou

Žádné řešení, nulová pomoc. Tak to vidí paní Bohumila, která bydlí v malé vesničce na jižní Moravě. „Už mi přišly dvě upomínky. Mám zaplatit hrozně moc peněz. Neudělám to, ať mě třeba zavřou do vězení. Vždyť bych neměla ani na jídlo,“ je odhodlána starší dáma, která je po pádu Bohemia Energy u jednoho z dodavatelů poslední instance (DPI).

Proč mám platit, jak ušetřím?

Plyn sice naštěstí nemá, i tak ale vidí zálohy za elektřinu jako extrémní. „Maruška ze sousední vesnice říkala, že nic platit nemáme, prý to říkal nějaký právník v televizi. Je ale prý možné, že mi odpojí elektřinu. Jak budu svítit a vařit? Mám stará kamna, tak asi na nich,“ uvažuje bývalá pracovnice v bývalém JZD.

Bohumilu podle jejích slov mate celá spousta věcí. „Na upomínce psali, že "včasným zajištěním svých plateb ušetříte zbytečné navyšování nákladů nejen sobě, ale i nám". Já tomu prostě nerozumím. Jak mi ještě mohou navyšovat náklady a jak ušetřím, když jim zaplatím ty obrovské sumy?“

Babiš vypadal jako hodný člověk

Důchod paní Bohumily se ani zdaleka neblíží k deseti tisícům korun měsíčně. Má sice nějaké peníze našetřené z prodeje domu, část ale musela logicky investovat do menšího, který pořizovala, aby měla kde bydlet.

„Peníze jsou pro děti k Vánocům, pro vnoučata a na to, abych důstojně dožila. Myslela jsem, že mi nějak pomůže stát, když tohle všechno zavinil. Pan Babiš vypadal jako hodný člověk. Ale nechali nás,“ má jasno seniorka. Její případ přitom není zdaleka ojedinělý. V podobné situaci jsou stovky, možná tisíce lidí. Jsou psychicky na dně, navíc se blíží Vánoce, na které mnoho z nich zkrátka nebude mít.

KAM DÁL: Zuzana (47): Zachránilo mě těhotenství, jinak bych na svou nemoc přišla pozdě. Přitom ji může mít každý.