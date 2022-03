Její těhotná dcera zůstala uvězněna v Kyjevě. Začala odvážná záchranná mise se šťastným koncem

Ninu znám osobně asi 7 let. Odešla před 14 lety do ČR za prací a zde se jí narodily dvě děti. Ve výběru partnera ale měla smůlu. Jejich otec nechtěl, aby děti chodily do školy, měl skoro 20 exekucí. Vyhrožoval Nině deportací, vzal jim i rodné listy, přestal na potomky platit. Měli z toho velké problémy. Vše se vyřešilo díky soudům až v loňském roce. Do toho ale přišla Putinova šílenost.