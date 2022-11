Nachytala jsem manžela s mladou milenkou. Jeho reakce mě totálně uzemnila, říká Iva (50)

Měl to být den jako každý jiný. Do práce, nakoupit, udělat večeři a večer nějaký ten seriál nebo rozečtená kniha. Nic nenasvědčovalo tomu, že pro Ivu se tento čtvrtek stane dnem, na který by nejraději zapomněla. „V mém věku už toho člověk od života tolik nechce. Děti z domu, takže čas na kamarády, případně nějaké koníčky,“ začíná své vyprávění.

Cukrovali jako puberťáci

Když se vydala z kanceláře na notoricky známou cestu do obchodu, který měla jen několik minut od bytu, na nic zásadního nemyslela. „I proto jsem se koukala kolem sebe, co se děje, jak kdo vypadá a tak. Práci a starosti už jsem chtěla dnes hodit za hlavu.“

To ale nevěděla, že osud to s ní má vymyšlené jinak. Nakoupila, v každé ruce jednu tašku. „Koukla jsem se před sebe a nevěřila jsem vlastním očím. Stál tam můj manžel, kolem pasu se držel s holkou, která by od pohledu mohla být klidně jeho dcerou. A cukrovali jako nějací puberťáci,“ přiznává Iva.

Místo pokání útok

Jelikož je ale spíš ženou činu než ušlápnutou puťkou, zamířila rovnou k povedenému párečku. „Udeřila jsem na ně, co to tam jako dělají. A proč jsou tak blbí, že se nechají vidět jen kousek od našeho bytu takto na veřejnosti.“ Člověk by řekl, že přistižený záletník sklopí "krovky" a začne se vykrucovat. Nebo bude alespoň mlčet.

Tentokrát však předpoklady neplatily. „Normálně se do mě pustil, co si to dovoluju, jestli ho sleduju a co si o sobě myslím. Musím říct, že jsem čekala hodně, ale tohle určitě ne. Zírala jsem na něj jako z jara, nezmohla jsem se na jediné slovo. Nakonec se vytasil s tím, že mu nedávám, co chce, a ať ho nechám na pokoji. S tou nádherou se otočili a šli pryč.“

Není třeba dodávat, že Iva podala žádost o rozvod. A přišel další šok - její manžel nijak neprosil, neškemral. Přijal to, dohodli se na vypořádání a tím to skončilo. „Asi jsem ho vůbec neznala. Nevím. Dostalo mě to.“

(u článku je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka je pouze ilustrační)

