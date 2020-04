Očima bavorského Němce: Lidi sedí doma a čekají na pokyny polobohyně Merkel, Němci jsou národ ovcí

Jsou opatření v boji s kornavirem opravdu nutná, když se s nemocí stejně potká téměř každý? Nestálo by za to "jen" chránit rizikové skupiny, než položit celou ekonomiku? Často si stěžujeme na to, jak je to u nás. Ale co třeba v sousedním Německu? Spojili jsme se s Romanem Klemmem, který žije v městečku Stein an der Traun v jižním Bavorsku. Popsal nám situaci ze svého pohledu.

Ekonomika na celém světě se propadá, nic už nebude takové, jako bylo před pandemií koronaviru. Otázka nestojí tak, zda něco ztratíme, ale kolik to bude. „Rodině i mému okolí se daří dobře, po zdravotní stránce jsme bez problémů. Jen máminy 80. narozeniny oslavíme za pár dní s bráchou pouze ve třech,“ pokyvuje hlavou Roman, který z Československa odešel v roce 1980 a v Neměcku začal nový život. Nutno říct, že úspěšný.

Bude ještě existovat něco jako důchod?

Plánoval, že za pět, šest let skončí s prací a do důchodu bude žít z našetřených peněz. Bude volný, nezávislý. Jenomže pandemie koronaviru může všechno změnit. „Pro mě osobně je to absolutní noční můra. Může to změnit celý můj životní plán. Teď se může velmi lehce stát, je to nepříjemně pravděpodobné, že všechny moje fondy, akcie a peníze na kontě budou mít už začátkem května jen zlomkovou hodnotu a že něco jako "jít do penze" už nebude existovat. Prostě hrůza.“

Zároveň si pokládá otázku, kterou podle něj řeší stále více Němců. „Jsou současná opatření vůbec nutná? Vychylujeme se "novou" coronou vůbec od normálu? Jenomže o tom rozhodují zase pouze vládní orgány, kterým jsme vydáni napospas. Rozhodně je minimálně trochu podivné, že ani mezi známými, ani mezi kolegy z práce neznám žádný vážný případ čínské chřipky. Netroufnul bych si nebezpečí bagatelizovat, všichni se držíme příkazů vlády. Jen mi to přijde divné.“

Automobilky ucítily šanci

Roman pracuje v potravinářském průmyslu, jeho manželka ve zdravotnictví. Oba tak stále chodí do práce přesto, že spousta firem už úplně zavřela nebo své kapacity omezila na minimum. „Miliony lidí tedy sedí doma a čeká, jaký jim dá polobohyně Merklová pokyny. Hlavně toho využily automobilky, které byly i tak v krizi. Teď nechají stroje stát s výmluvou na koronavir a své ztráty nechají zaplatit veřejnost.“ Vláda podle Klemma naprosto selhala, když ještě v prvním březnovém týdnu její představitelé tvrdili, že mají v zemi vše pod kontrolou a situace nebude tak zlá, jak se povídá.

„Odmítli zavřít hranice s tím, že Trump neví, co dělá a Češi jsou hlupáci, když tak učinili a ještě běhají kolem v nějakých podivných rouškách. Vláda zapnula svoji dezinformační propagandu a podle všeho získala podporu Němců, kteří ji do té doby příliš nemuseli. Němci jsou prostě od roku 1945 národ ovcí s kompletně vymytými mozky,“ kroutí hlavou Roman.

Německý zdravotnický systém prý neexistuje

Roman poukazuje na to, že okolní státy na situaci reagovaly. V Německu se ale prý jen kopírovaly kroky "sousedů", ale o týden později. Jako příklad udává zavření hranic nebo nařízení nosit "nesmyslné roušky". „Když to zavedli v Rakousku, tak hle, najednou po pár dnech změnil názor i opěvovaný Institut Roberta Kocha, když začali tvrdit, že nasadit si roušku je přeci jen lepší než chodit bez. Problémem ovšem je, že tady nemáme dost materiálu ani pro nemocnice. Takže nakonec prohlásili, že běžní občané vlastny roušky zase až tak nutně nepotřebují.“

V České republice panuje všeobecné mínění, že německý zdravotnický systém je na velmi vysoké úrovni. „Pravdou je, že se tu nemůže zhroutit. Protože už léta neexistuje,“ lakonicky konstatuje Klemm. „Stejní politici, kteří teď na veřejnosti tleskají sestřičkám a doktorům, na ně minulá desetiletí kašlali a divili se, že v nemocnicích už nikdo dělat nechce. Zaměstnanci si pomalu nevydělali ani na chleba s máslem. A teď vidíme důsledky. Před sedmi lety mi zemřel táta, o zdravotnictví v Německu jsem se tak dlouhé měsíce přesvědčoval na vlastní kůži. Ještě teď bych brečel, když si vzpomenu na ten bordel a nezájem.“

Firma musí být před bankrotem, aby něco dostala

Vladnoucí koalice CDU, CSU, SPD Němcům slíbila obnovit hospodářství, má jít o obrovské injekce a pobídky v řádech desítek miliard eur. „Ano, různými fondy se ohánějí, to je fakt. Jsou to ale peníze veřejnosti, to je nutné mít na paměti. Z čehož plyne, že gigantická inflace je za rohem. Přitom hodně malých firem to stejně neustojí. Musí mít teď zavřeno a pomoc ze zmíněného fondu jim přísluší až ve chvíli, kdy nemají žádný vlastní majetek. Daný podnikatel tak musí být těsně před bankrotem, aby vůbec něco dostal,“ vysvětluje Roman.

Podle něj na tom vydělají jen spekulanti a velké koncerny, v jejichž čele sedí právě ti politici, kteří rozhazují lidmi ušetřené miliardy. „Státní sdělovací prostředky krmí národ nějakými čísly mrtvých a infikovaných, to vše většinou bez reálných souvislostí. Většinou se také vysmívají opatřením v zahraničí. Mají to plně v ruce, tato čísla nemůže nikdo ověřit. I když v nemocnicích, kde máme známé, říkají, že se neděje nic moc zvláštního, protože se umíralo vždy a současné počty mrtvých z normálu nijak nevybočují.“

Roman si prý nedokáže představit, že by se hospodářství zase naplno rozjelo, aniž by byl vyvinut plnohodnotný lék na COVID-19. „Jako laik si myslím, že to není možné. Přeci dokud nebude lék, tak stále hrozí nebezpečí, ne? Nebo se najednou stane zázrak a nikomu ta nemoc vadit nebude? Je to celé divné. Tak nebo tak, z ekonomického hlediska se zřejmě propadneme do poválečné doby, nezaměstnanost se zmnohanásobní, inflace sežere veškeré úspory národa. Nejsou to dobré vyhlídky...“

