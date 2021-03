Osmiletý chlapec zachraňuje štěňata jízdou na kole. Obchod se psím masem v Číně ho donutil jednat

Rhys Stevens je na první pohled obyčejný osmiletý chlapec z anglického Willinghamu. Místo toho, aby si hrát s hračkami, či seděl u počítačových her se z něj stal národní hrdina v boji za záchranu oblíbených psů. S podporou maminky se rozhodl, že získá finanční prostředky pro organizaci China Rescue Dogs a to jízdou na kole, jak uvádí server people.com.

Za vše může dokument

Citlivý chlapec totiž na internetu viděl dokument o tom, jak Číňané obchodují se psím masem. Vzhledem k tomu, jak má malý Rhys pejsky rád, nemohl jen tak nečině přihlížet tomuto pro něj zcela nepochopitelnému obchodu.

Rozhodl se tak pomoci organizaci China Rescue Dogs. Ta se snaží zachraňovat pejsky, kteří by jinak skončili jako obchodní artikl. Vykoupí je a přivezou do Severní Karolíny v USA, kde tato organizace sídlí. Mladý Rhys se rozhodl přispět troškou do mlýna v boji proti těm čínským větrným.

Dolar za míly

Nasedl na kolo a vytvořil sbírku. Za každou ujetou míly jeden dolar. O jeho aktivitě se velmi rychle rozkřiklo, a tak sousedé začali přispívat. Zatím získal 400 dolarů, což není špatný výkon. Odhodlání je však mnohem větší.

O jeho dobrovolné aktivitě se přirozeně dozvěděla i samotná organizace z USA, která ihned s dojetím sdílela jeho unikátní příběh. „Skutečnost, že osmiletý chlapec, na půli cesty kolem světa, je tak obětavý, že by chtěl jezdit na kole, aby nám pomohl zachránit pejsky, mi vehnalo slzy do očí.“ Ve svém prohlášení uvedla Jill Stewart, prezidentka a zakladatelka China Rescue Dogs.

„Poplatky za přepravu z Číny jsou přibližně 2 500 USD. Všechny peníze, které Rhys vygeneruje pomocí své sbírky na jízdu na kole, půjdou na dopravní náklady,“ uvedla.

