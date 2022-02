Dejte mi pistoli a Putina, přeje si těhotná Ukrajinka. Shořel nám dům, rodina se nehlásí

Světlana byla pro svoji rodinu vzorem. Jako jediná odešla z Ukrajiny, protože chtěla poznat svět. Nakonec zůstala v České republice, začala studovat prestižní vysokou školu, našla si partnera, vdala se, otěhotněla. Pravidelně jezdila domů do Kyjeva, s rodiči i sestrou a bratrem si zůstali velmi blízcí.

Bombardovat naše města? To ne

Téměř dokonalé štěstí však doslova rozprášil Vladimir Putin a jeho invazní armáda. „Mysleli jsme, že to není možné. Ano, tak nějak se počítalo, že zabere Donbas. Ale bombardovat naše města? To ne,“ hlesne mladá žena a o něco více se schoulí do náruče manžela. „Jsem těhotná, něvím, co mám dělat,“ zašeptá ještě, než konečně alespoň na chvíli usne. Od začátku invaze je to poprvé, co opravdu "zabere".

Její manžel nám mezitím řekne všechno, čím si Světlana za poslední desítky hodin prošla. „Ještě včera byla ve spojení s rodinou. Říkali jí, že se blíží ruská armáda, že je v Kyjevě hrozná panika, ale že se snaží sebrat, co jde a odjet,“ tvrdí Pavel, v jehož pražském bytě žijí.

Bratr do zbraně, rodiče se nehlásí

Další informace z Ukrajiny, které Světlana dostala říkaly, že její bratr musí narukovat. To byla podle Pavla první rána, se kterou tak úplně nepočítala. Pak začaly raketové útoky na Kyjev. „Maminka jí poslala smsku, že jim shořel dům. Ale byli všichni v pořádku. Psala, že se pokusí dostat k příbuzným do Lova a pak snad i přes slovenské hranice.“

Od té doby o nich však Světlana nemá žádné informace. „Je to drsné. Nikdy jsem si to neuměl představit. A vlastně pořád nechápu, jaké hrůzy musí lidé na Ukrajině prožívat. My jsme v bezpečí, přesto vidíte, jak manželka dopadla. Samozřejmě ji chápu, musí to být strašné.“

Neváhala bych ani vteřinu

Do publikace tohoto článku se Světlaně nepovedlo s rodinou spojit. Po necelých dvou hodinách spánku už byla znovu u počítače a s mobilem v ruce zkoušela všechny možné kanály, jak získat alespoň nějaké informace.

„Chtěla jsem odjet na Ukrajinu. pavel mi to zakázal. Měl pravdu. Ohrozila bych nejen sebe, ale i naše dítě, to nemohu. Ale pokud bych někdy dostala do ruky pistoli a Putina měla před sebou, neváhala bych ani vteřinu...“

