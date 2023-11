Hamás propustil malou dívku. Nemluvila, jen šeptala a její otec popsal, čím si prošla

Když Izrael zaútočil na Gazu, malá Emily byla spolu s dalšími rukojmími přesouvána z místa na místo. „Je to děsivé. Byla tažena, vlečena, tlačena... pravděpodobně pod palbou,“ kroutil hlavou její otec Tom Hand. Je to jeden z detailů, které jeho dcera sdílela o tom, co se stalo od 7. října, kdy byla Hamásem unesena během začátku války s Izraelem. „Jde to pomalu, kousek po kousku. Co opravdu prožila budeme vědět až ve chvíli, kdy se zcela otevře.“

Emily byla zadržována se svou přítelkyní Hilou Rotem-Shoshani a její matkou Raayou. Ta se o Hilu a Emily starala, jako by byly obě její dcery. „Oddělení Hily od její matky dvě noci před osvobozením dívek – v rozporu s dohodami uzavřenými mezi Hamasem a Izraelem – bylo dalším důkazem krutosti teroristů,“ pokračoval pan Hand.

Řekli mu, že je mrtvá

Emily právě přespávala v Hilině domě, když Hamás zaútočil na kibuc Be'eri. Tom Hand ji chtěl samozřejmě přijít na pomoc, ale ve svém domě byl uvězněn přes dvě hodiny. K holčičce se nemohl dostat, mnoho jeho známých bylo zavražděno.

Asi o dva dny později mu šéfové kibucu řekli, že Emilyino tělo viděli a že je mrtvá. On to akceptoval s úlevou, jak potvrdil. „Smrt byla požehnáním, absolutním požehnáním.“ Dobře si totiž uvědomoval, jaké hrůzy mohli teroristé s jeho dcerou dělat.

Ale téměř o měsíc později se od izraelské armády dozvěděl, že je „vysoce pravděpodobné“, že Emily je naživu jako jedno z rukojmích Hamasu. Odpovídalo tomu i to, že žádné pozůstatky těl z kibucu Be'eri nebyly identifikovány jako ostatky Emily. V domě, kde spala, nebyla žádná krev. A mobilní telefony Hiliny rodiny byly vysledovány do Gazy. „To čekání bylo hrozné,“ uvedl Hand.

V očích měla děs a hrůzu

Osm týdnů poté, co naposledy viděl svou dceru, byl Hand informován, že Emily je na seznamu druhé skupiny rukojmích, která má být propuštěna v rámci dočasného příměří mezi Izraelem a Hamasem. Když se dostal na základnu, dostal zprávu, že se výměna zpozdí. Nastalo dlouhé čekání a pak přišla informace zpráva, že je dcerka u Červeného kříže.

„Najednou se otevřely dveře a ona prostě běžela. Bylo to krásné, přesně jak jsem si to představoval,“ řekl šťastný muž. Teprve po chvíli si všiml, že z baculaté holčičky je dívka s ostře řezanými rysy. Stejně jako ostatní rukojmí také Emily zásadně zhubla. „Nikdy jsem ji neviděl tak bledou,“ přiznal. Šokující pro něj také bylo to, že Emily nemluvila nahlas, jen šeptala. Musel jí položit ucho ke rtům, aby slyšel, co říká. „Bylo vidět hrůzu v jejích očích.“

Teroristé je neuhodili

První věc, kterou udělala bylo, že si pustila píseň od Beyoncé. Pak se konečně zase začala usmívat. Otci dle jeho slov řekla, že si myselela, že je pryč rok. „Bylo to jako rána do břicha,“ uvedl Tom. Rukojmí měli naštěstí alespoň dostatek jídla a vody k přežití. „Vždy měli snídani, někdy oběd, někdy dostali něco večer,“ vysvětloval Hand.

Emily měla takový hlad, že prý s chutí jedla obyčejný chléb s olivovým olejem. Dívka uvedla, že je nikdo z teroristů neuhodil. Nebylo to potřeba, stačilo na ně lehce zvýšit hlas. Navíc děti se nesměly setkávat, jedinou činností bylo kreslení a hraní s kartami.

Maminka měla rakovinu, macechu zabili

Emily ztratila matku kvůli rakovině, když jí byly pouhé dva roky. A Hand jí musel říct, že její „druhá máma“ byla zabita 7. října při útoku teroristů. Narkis Hand byla Handova manželka a matka dvou nevlastních sourozenců Emily. Holčička dlouho po propuštění nechtěla, aby se jí kdokoli dotýkal. Hand trpělivě čekal, až bude připravená. „Zalezla pod peřinu, přikryla se a tiše plakala.“

Emily a Hila teď na sebe dávají pozor. V pondělí oslavili Hiliny 13. narozeniny dortem v nemocnici, další dort dostala i Emily, protože deváté narozeniny měla zrovna v době, kdy byla v Gaze. Thomas se teď snaží dělat pro dceru všechno možné, aby se uzdravila. A zároveň chce dostat ze zajetí domů Raayu a další Izraelce.

