Většina žen má děložní myomy. Lékaři netuší proč

Už lékaři ve starém Římě v roce 200 našeho letopočtu věděli, že ženy mají často nezhoubné nádory ve stěnách dělohy. Dnes existují odhady, které uvádějí, že ve věku 50 let má děložní myom asi 70 procent bílých žen a více než 80 procent černošek. „Jenže důvody, proč se myomy tvoří, jsou stále velkou otázkou. Nevíme, proč se vyvíjejí ani proč rostou,“ řekl doktor Pečenka.

Některé jsou malé, jiné rostou

Myomy, odborně nazývané leiomyomy, jsou pevné masy buněk hladkého svalstva a pojivové tkáně, které rostou uvnitř děložní stěny. Jejich růst je nejčastějším důvodem hysterektomie ve Spojených státech. Přehled léků používaných k léčbě fibroidů publikovaný v Medical Science Monitor poukázal na „významnou potřebu dalšího výzkumu“.

„Výzkum fibroidů je ve své prvotní fázi,“ potvrdila Erica Marsh, vedoucí oddělení reprodukční endokrinologie a neplodnosti na University of Michigan Medical School, která hovořila o fibroidech na setkání National Academy of Medicine. Pro odborníky je zatím záhada, proč některé myomy rostou do velikosti melounu, zatímco jiné zůstávají malé, proč a jak ovlivňují neplodnost a jak případné početí ovlivňuje nastolená léčba.

V posledních letech sice došlo k určitému pokroku, například k zavedení postupu, který zmenšuje myomy pomocí radiofrekvenční energie, je to ale zatím velmi málo. Také kvůli nedostatečnému financování.

Dlouhá cesta k diagnóze

Diagnóza u žen trvá v průměru čtyři roky od začátku příznaků. Než je léčba zahájena, často uplyne několik dalších let. „Myomy jsou jedinou příčinou neplodnosti asi u 3 procent žen, ale u mnoha dalších pravděpodobně přispívají k potratu a dalším těhotenským problémům. To platí zejména pro myomy uvnitř svalové stěny (zde mluvíme o intramurálních myomech) nebo ty, které se vyboulí do poševní dutiny,“ objasnil doktor Pečenka.

Asi před deseti lety vědci objevili klíčovou mutaci v genu, která existuje u více než 70 procent fibroidů. Buňky nesoucí tuto mutaci (nebo jiné) se mohou stát fibroidy mnoho let po expozici estrogenu a progesteronu během puberty. „Musíme vzít také v úvahu kontakt s environmentálními chemikáliemi narušujícími endokrinní systém i další faktory. Fibroidy se mohou zvětšovat a navyšovat počet až do menopauzy. Ale zase jsme u toho – neplatí to u všech žen,“ dodal pro Čtidoma.cz doktor Pečenka.

