Odborníci rozluštili jednu z největších záhad. Stačilo najít správné římské hroby a otevřít je

Hroby nečekaně našel na konci loňského roku zemědělec při orání pole v obci Nova Varbovka. „Je to velmi známá oblast, bývalá římská provincie, která se ve starověku jmenovala Moesia. Už tam došlo k velmi významným nálezům a každý rok se objeví něco nového,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Pavel Krupička. Podle něj i dalších odborníků byly hroby objevené v severním Bulharsku postavené z cihel a přikryté vápencovou deskou. Pozůstatky „mluví“ o bohatých majitelích půdy, jejichž dítě zemřelo ve třetím století našeho letopočtu ve věku dva až tři roky.

Možná zde měli letní sídlo

V hrobech archeologové našli například vzácný bronzový medailon zobrazující návštěvu římského císaře Caracally v Pergamonu v dnešním Turecku, kde vyhledal chrám Asklépia, boha uzdravování. „Tento medailon byl u kostry dítěte. Z toho je zřejmé, že se jeho rodiče zřejmě modlili za jeho uzdravení. A když to nakonec nevyšlo, ‚na cestu‘ mu alespoň dali dary na usmíření bohů,“ uvažuje Krupička.

Podle všeho část vápence z hrobů pochází z lomu poblíž Nicopolis ad Istrum, římského a raně byzantského města založeného císařem Trajánem na počátku druhého století. Je tedy možné, že rodina pocházela z těchto končin. „Samozřejmě hledáme příležitost k provedení DNA a dalších analýz, které si naše muzeum nemůže dovolit, abychom zjistili, zda je tato hypotéza správná,“ prohlásil Kalin Chakarov, archeolog z Regionálního historického muzea ve městě Veliko Tarnovo.

Malá nádobka, ale velký objev

Podobné objevy jsou obecně v Bulharsku poměrně běžné, protože zemědělství tvoří značnou část produkce této země. A konkrétně u obce Nova Varbovka je klima velmi příjemné. „Což také mohl být důvod, proč jsme bohaté Římany našli právě zde. V té době bylo běžné, že lidé, kteří si to mohli dovolit, jezdili na několik měsíců do svých letních sídel. Tím spíš jestli kolem půdu vlastnili. Takže to hodně vysvětluje,“ má jasno Krupička.

Velkou zajímavostí u tohoto nálezu byly miniaturní lahvičky, které se už v minulosti v římských hrobech objevovaly. Ne vždy ale bylo jasné, o co přesně jde. „Archeologové s konečnou platností potvrdili, že jde o nádobky určené pro slzy truchlících. Ty pak byly umístěny k tělům a spolu s nimi pohřbeny. Byl to další důležitý krok k pochopení toho, jak se tenkrát žilo a hlavně jaké měli tehdejší lidé zvyky. Objev to tedy byl velmi důležitý.“

Odborníci se do této oblasti jistě velmi brzy vrátí, aby pokročili v práci. Také se dá předpokládat, že rozšíří oblast pátrání a budou hledat další fragmenty z římského osídlení. Je možné, že hroby byly jen předehrou k něčemu daleko většímu.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Archeologové objevili záhadné lidi s děsivými rituály. Může to změnit vše, čemu jsme věřili.