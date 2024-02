Krutý osud legendy: Se Štěpničkou se komunisté nemazali, ztráta manželky ho málem zabila

Slavná herečka Jiřina Štěpničková chtěla v padesátých letech minulého století uprchnout z Československa se synem Jiřím v náručí. Padla však do léčky agentů StB a místo na svobodu putovala na patnáct let do vězení v Pardubicích. Nikdy se však nevzdala a možná právě po ní Jiří Štěpnička zdědil vnitřní sílu a odhodlání překonat i nejsložitější období.

„V srdci české kultury, kde se zrodili nezapomenutelní umělci, kteří svým talentem obohatili nejen naše divadelní prkna, ale i filmové plátno, vyniká jedna hvězda zvláště jasně. Pan Štěpnička je nejen ikonou českého filmu a divadla, ale i vyhledávaným dabérem a rozhlasovým vypravěčem. Tento charizmatický umělec patří mezi elitní charakterové herce, jejichž počet je v našem malém Česku bohužel na úbytě,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Pavel Filandr.

Strach, že se rodině něco stane

Štěpničkův život vlastně tak trochu kopíruje bezpočet velkých rolí, které ztvárnil. Odráží tragédie i radosti. Schopnost ztvárnit mnoho výrazných rolí dokazuje, že je skutečným mistrem svého řemesla. „Jeho osobní charizma a hlas, který propůjčuje světovým hercům, jsou prostě dokonalé. A není divu, že si jeho přítomnost na scéně nebo na plátně vždy vyžádá vaši plnou pozornost. Ale co dělá Jiřího Štěpničku opravdu výjimečným, je jeho charizma a šmrnc. Jeho přirozený šarm a schopnost vtáhnout publikum do děje jsou neuvěřitelné. Je to chlap, který ušel kus cesty životem a na této cestě nasbíral nejen životní moudrost, ale i uměleckou hloubku, kterou tak ochotně sdílí s námi všemi,“ usmívá se vyhledávaný image kouč.

Drsné dětství však Štěpničku podle mnohých poznamenalo v tom smyslu, že žije v neustálém strachu, že se něco pokazí a že se s jeho rodinou něco stane. Což se bohužel čas od času vyplní. V roce 2008 na tom byl opravdu špatně, když se jeho syn Jakub pokusil o sebevraždu. Nikdo vlastně dodnes neví, co ho k tomu vedlo. Říkalo se však, že si to herec kladl za vinu.

Ztráta milované manželky

Nejhorší rána pro sympatického herce přišla v roce 2022, když mu zemřela milovaná žena Jana, se kterou strávil sedmapadesát let. Nikdo je nikdy neviděl se hádat, vzájemně se podporovali a žili jeden pro druhého. „Nevím, jak to zvládat, Jana mi všude schází, ale přes všechny problémy se mi umírat ještě nechce,“ uvedl herec pro Blesk.

Jenže právě to se málem stalo, když na tom byl po odchodu partnerky psychicky tak špatně, že spadl pod tramvaj. Naštěstí vyvázl „jen“ s ošklivými podlitinami a modřinami. Pro Blesk přiznal, že byl duchem nepřítomný a nešťastný ze ztráty manželky. V jeho slovech byla znát obrovská bolest, kterou si procházel.

Naše životy jsou díky němu lepší

Přes všechny útrapy však nezapomněl rozdávat radost, což vždycky uměl dokonale. „Pan Štěpnička je skutečným pokladem českého umění, umělcem, kterého stojí za to sledovat na každém jeho kroku, ať už v divadle, nebo na filmovém plátně. Jeho práce obohacuje naše životy, přináší nám radost, smích, ale i zamyšlení. Ať už jste fanouškem divadla, filmu, nebo dokonce rozhlasových her, Jiří Štěpnička vás nikdy nezklame. Jeho dar umění je skutečným důvodem k oslavě a my jako národ bychom měli být hrdi, že mezi námi máme takovou legendu,“ doplňuje pro Čtidoma.cz Pavel Filandr.

Štěpničkův talent, cit pro umění a sebeprezentace nikdy nevyjdou z módy. Nejen jeho fanoušci věří, že svůj nezaměnitelný styl ještě dokáže vtisknout mnoha rolím. A je vlastně jedno, jestli to bude v Národním divadle, nebo v „béčkovém“ seriálu.

