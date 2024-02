Záletná spisovatelka Božena Němcová: Konec spekulací, o jejím původu je konečně jasno

Jaké bylo dětství pozdější spisovatelky Boženy Němcové? Většina z nás si jej patrně představuje tak, jak ho ukazují televizní ztvárnění jejího nejznámějšího díla Babička. Ano, v malé a dorůstající Barunce se odráží spisovatelčiny první roky, ale jak to vlastně bylo doopravdy s jejím pravým původem, jsme se ještě nedávno mohli jen přít. Podle některých indicií se totiž zdá, že mohla pocházet ze šlechtického rodu a neobyčejná přízeň, kterou jí věnovala kněžna Zaháňská, mohla být zkrátka mateřská láska.

Chyby v matrice?

Podle pátrání odborníků, kteří ke svým výzkumům nasadili všechny dostupné metody, došlo již při zápisu do matriky vídeňského kostela Nejsvětější Trojice k podivnému problému. Jestliže bylo u ostatních dětí uvedeno datum narození, u malé Barbory jde o datum křtu, a to 5. února 1820.

Také zde není uveden otec, protože její matka Terezie Novotná tou dobou ještě nebyla vdaná, jak uvádí také dokument České televize Tajemství života Boženy Němcové. Johanna Pankla, kočího budoucího manžela kněžny Zaháňské, si vzala až v létě stejného roku. Už to zakládalo mnohé dohady.

Zvláštnosti se vršily

Když se novomanžel kněžny Zaháňské stěhoval za svojí láskou do České Skalice, jel s ním i jeho kočí s nastávající manželkou, a dokonce i malou Barunkou. V Ratibořicích, kde se usadili, se ale celkem brzy začaly šířit podivné klepy. Matka se k Barborce nechovala právě s velkou láskou, zatímco vrchnost, zvláště kněžna Vilemína Zaháňská, jako by se v malé dívce viděla.

Dalšími podivnostmi se to v mladém věku spisovatelky jen hemží, jak poznamenává také text na webu Muzea Boženy Němcové. Hovoří se o nesrovnalostech v seznamu žáků základní školy, kam by podle všeho musela Barunka nastoupit buď již ve čtyřech letech, nebo by její datum narození bylo zfalšované. Zkrátka – záhad je v tomto případě dost a dost.

Komu byla vlastně podobná?

Připočítáme-li k tomu fakt, že mladší děti Panklových byly jednomu nebo druhému z rodičů velmi podobní, zatímco Barunka ani vzdáleně, posilují se možné spekulace o jejím skutečném původu. Navíc kněžna Vilemína už měla o několik let dříve za sebou porod nemanželské dcery, kterou dala na vychování. Mohlo to být stejně i s Barborou? Patrně nikoliv, protože po tomto prvním porodu podle všeho zůstala neplodná. Mnozí ale stále připomínají Barunčinu podobu s ženami rodu Zaháňských.

Dostala vzdělání, život s ní pak zamával

Po zjištění, že o dceru Kateřiny určitě nejde, se konspirační teoretici začali zajímat také o kněžninu nevlastní sestru, o Dorotheu. Snad to byla ona, kdo tajně porodil nemanželské dítě a dal je na vychování k Panklovým. O nevšedním zájmu Zaháňských o Barborku svědčí mnohé dárky, ale nejen to – dokonce jí bylo poskytnuto vychování v nedalekých Chvalkovicích, jak se zmiňuje také v pořadu Historie.cs.

Z malé holčičky kočího a pradleny se pomalu stávala vznešená dáma. Stále ale o jejím osudu rozhodovali rodiče a ti brzy usoudili, že je čas na sňatek s Josefem Němcem. Manželství to nebylo ani bohaté, ani šťastné, ale to jistě z mnoha spisovatelčiných životopisů dobře víme. Navíc ji brzy zradilo zdraví, a tak svoji životní pouť ukončila v pouhých jedenačtyřiceti letech. Příčinou smrti byla pravděpodobně z velké části rakovina.

Výsledky bádání jsou jednoznačné

Jak to ale bylo s jejím skutečným původem? Dnes již můžeme díky neúnavné práci odborníků a využití moderních metod včetně porovnávání DNA konstatovat, že Barunka, tedy Barbora Panklová, nebo ještě lépe Božena Němcová, neměla s rodem Zaháňských žádnou genetickou příbuznost. Pokud se tedy paní kněžna o dívenku zajímala, patrně jí zkrátka jen jednoduše přirostla k srdci. I to se může stát. O tom, že z toho Panklovi evidentně těžili, není pochyb, protože takové vzdělání ani zajištění by své dceři jako chudí manželé rozhodně dát nemohli.

Romantika byla jen vysněná

Krásná a romantická teorie o šlechtickém původu Boženy Němcové, ve který podle některých náznaků v dopisech snad doufala i ona sama, se tedy definitivně rozplynula. Je načase připustit, že se skutečně narodila jako nemanželské dítě Terezie Novotné, později Panklové, za svoji ji uznal její vlastní otec a přesto, že se svým rodičům nepodobala, patřila do svého rodu. Ledaže by ji k Panklovým dala na vychování jiná šlechtična a paní kněžna o tom věděla?

