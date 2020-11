Nešťastný život Boženy Němcové: Fyzické násilí v rodině bylo důsledkem dlouhých sporů a nepochopení

Josefa Němce, o patnáct let staršího budoucího manžela Boženy, si vyhlédli její rodiče, když jí bylo (tehdy ještě Barboře Novotné, což bylo rodné jméno příští slavné spisovatelky), pouhých sedmnáct let. Zvláštní je, že na svatbu vlastní dcery nepřišla její matka. Sňatek ale proběhl a Božena - nyní již Němcová, začala hospodařit v domácnosti úředníka finanční stráže, který byl, stejně jako ona sama, literárně nadaný, dokonce dopisovat i do novin. Později se ale mělo ukázat, že jeho úspěch a věhlas zdaleka nedosahoval úrovně jeho tehdy ještě mladičké manželky.

Problémy v práci

Josef Němec byl velký vlastenec, což mu rozhodně nepřinášelo oblibu u jeho nadřízených. Proto byl často překládán na jiná místa a žena i jeho postupně narozené tři děti se museli stěhovat s ním. Ani finanční zajištění nebylo nijak skvělé a připočteme-li velký věkový rozdíl manželů a literární ambice Boženy Němcové, nedávaly takové okolnosti dobrý základ šťastnému vztahu. Božena se tak poměrně brzy začala poohlížet i po porozumění u jiných mužů.

Krátká chvíle v Praze a zase jinam

Přes všechny problémy Josefa Němce byl v zaměstnání nakonec dokonce povýšen a rodina se mohla přestěhovat do Prahy, kde se také dvaadvacetiletá Božena pustila do psaní. Praha se ale stala útočištěm Němcových jen na pouhý rok, následovaly České Budějovice a pak už Uhry, kam se dal její manžel dobrovolně přeložit.

Božena Němcová nebyla svatá

Nešťastný vztah s manželem se Božena Němcová snažila nahradit známostmi s jinými muži. Jedním z nich byl Václav Bolemír Nebeský, dalším doktor Jan Helcelet, Dušan Lambl, student medicíny Hanuš Jurenka. Je výčet kompletní a kteří další muži prošli životem nešťastné sisovatelky? Ať to bylo jakkoliv, jisté je, že ani její manžel Josef Němec neměl život jednoduchý. V zaměstnání ani v životě nebyl tak úspěšný, jako jeho žena, a tak musel často stát v jejím stínu. Nakonec musel odejít do penze, čímž měla rodina ještě větší nouzi o finance, než doposud. Navíc smrt jednoho ze synů, Hynka, poznamenala vztah manželů ještě více. Rozpory o plánované budoucnosti dalších tří dětí nakonec byly tou poslední kapkou, která Josefa Němce přivedla k sepsání žádosti o rozvod. K němu ale nakonec nedošlo.

Rodinné spory a násilí

Ve sporu o příští život dětí nakonec zvítězila Božena, která svoje potomky podporovala v jejich vlastních rozhodnutích. To už bylo na otce dětí a spisovatelčina manžela moc a Božena se stala terčem jeho krutého fyzického útoku, po němž musela vyhledat pomoc na policii. Manželské spory ale tehdy velký prostor v zákonech neměly. Bohužel tento případ nebyl jediným. I v budoucnu se Josef Němec ke své ženě a dětem choval velmi hrubě, Boženu bil i když už byla velmi nemocná a pravděpodobně trpěla rakovinou. Spisovatelka se před mužem schovávala mimo domov, báli se jej i vlastní potomci, kteří museli matku často bránit před jeho nevybíravými útoky.

Pokus o útěk

Rok před svojí smrtí se rozhodla od manžela nadobro odejít a odstěhovala se do Litomyšle. Jenomže ani tam se nedočkala klidu a pohody. Finanční potíže ji poměrně brzy donutily vrátit se k manželovi, což nesla velmi těžce, ale jiné východisko zkrátka nebylo. Neurvalý Josef, který se ale v počátcích manželství ještě projevoval jako poměrně pozorný a milý muž, se už mohl jen těžko změnit, a tak ani poslední měsíce života Boženy Němcové, po které ji již sužovala nelítostná nemoc, nebyly nijak spokojené. I přes veškeré problémy však po sobě dokázala zanechat odkaz, na kterém stavěly a staví generace příštích českých spisovatelů.

Josef Němec to také neměl jednoduché

Čím byly dány rozpory a hlavně změna chování Josefa, který měl na počátku manželství dobrou vůli být tím nejlepším manželem? Podívejme se na jeho život nezaujatým pohledem. Šlo o muže, vlastence, jehož názory jej přivedly do problémů v zaměstnání, jemuž se nedařilo uživit rodinu tak, jak si jistě představoval. Musel se i se svými blízkými často stěhovat z místa na místo, neměli tedy nikde žádné stavbilní zázemí. Manželka se mu odcizovala a navíc se stále objevovali další muži, kteří procházeli jejím životem. Ve společnosti se většinou musel smířit s rolí “toho druhého”, což pro muže v devatenáctém století jistě také nebylo nic lichotivého. Nic z toho samozřejmě není omluvou pro fyzické útoky proti vlastní rodině, nicméně mnohé to jistě může vysvětlovat…

