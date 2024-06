Zkažené zeleniny a ovoce jsou plné regály. Majitelům supermarketů to slušně vydělává

Podle loňského průzkumu je více než 70 procent lidí nespokojených s nabídkou potravin v českých supermarketech. Přes 40 procent dotázaných pak uvedlo, že kvalita potravin neodpovídá ceně.

Běžná kontrola závady neodhalí

Když jsem nedávno nakupovala v hypermarketu, musela jsem se zas a znovu pozastavit a podivit nad kvalitou nabízených potravin jako takových. Zejména v případě ovoce a zeleniny se opakovaně setkávám se shnilými nebo plesnivými kusy.

Kdyby to byl jeden kousek z mnoha, tak to pochopím, ale v případě mnoha druhů ovoce či zeleniny jsou zkažených kousků plné regály. Skoro to působí, jako by je někdo dovezl odjinud a zkoušel je před vyhozením ještě udat u nás v Česku.

Stává se mnohdy i to, že některé zkažené potraviny nejsou na první pohled vidět, jsou totiž v obalu a zběžná kontrola závady neodhalí. A v tom už lze spatřovat snad i záměr.

Nikdo nechce shnilé potraviny

Osobně si myslím, že to není v pořádku. Obhájci volného trhu mohou stokrát říkat, že hypermarkety mají právo prodávat, co chtějí, a že pokud to lidé budou kupovat, tak se situace nezmění.

Já jsem přesvědčená, že nikdo nechce kupovat shnilé nebo plesnivé potraviny a že toto jednání nesmíme tolerovat. Obchodní řetězce jsou mocné, dobře vydělávají svým zahraničním majitelům, a tudíž mají dostatek prostředků a možností, aby více dbaly na kvalitu nabízených potravin.

Pokud k tomu ale budeme mlčet, tak se to opravdu nezmění.

Autorka komentáře: Inga Petryčka, členka KDU-ČSL

