Uzlík na štítné žláze: Co to znamená a jak ho odstranit

V roce 2021 prodělala paní Helena covid. Hned poté jí její praktická lékařka udělala ještě preventivní prohlídku. Při ní zjistila, že hodnoty hormonů štítné žlázy nejsou v normálu. Testy na endokrinologii odhalily tzv. hypotyreózu – sníženou funkci štítné žlázy. Endokrinoložka, k níž Helena od té doby docházela, jí nasadila léčbu a pravidelně ji kontrolovala.

Uzlík bylo třeba odstranit

Při jedné z prohlídek lékařka zjistila, že má Helena na štítné žláze malý uzlík o velikosti necelého centimetru. „Na začátku to nevypadalo nijak vážně, uzlík se ale postupně zvětšoval, a tak mě paní doktorka pro jistotu poslala na biopsii,“ vzpomínala Helena. Výsledky biopsie byly negativní, uzlík však stále rostl. Helena proto podstoupila další odběr vzorku jeho tkáně, který byl znovu negativní.

Jeho kontrolu v té době prováděl doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Pan docent si mě vzal do péče a z uzlíku odebral další vzorky. Výsledky sice dopadly dobře, uzlík už ale měl 2,7 centimetru. Docent Jiskra mi proto vysvětlil, že by bylo lepší jej odstranit, a vyvarovat se tak případných obtíží v budoucnu,“ uvedla Helena.

Operace proběhla při jejím vědomí

Poté se docent Jiskra spojil s Heleninou endokrinoložkou a popsal jí speciální zákrok, který doporučoval pacientce podstoupit – tzv. radiofrekvenční ablaci. Tato metoda je založena na tepelných účincích vysokofrekvenčního elektrického proudu na tkáně. „Po dohodě s oběma lékaři jsem se nakonec pro zákrok rozhodla. Laicky jsem to chápala tak, že mi při něm lékaři uzlík ‚opálí‘,“ přiblížila Helena.

Zákrok, který trval asi hodinu, zvládla při plném vědomí. „Umrtvili mi lokálně jenom místo, kde se uzlík nacházel. Celou dobu jsem tedy vnímala, co se děje. Po zákroku jsem se cítila dobře, jen mě lehce bolel obličej, jako když vás bolí zuby,“ doplnila Helena, která terapii podobného typu absolvovala v Praze jako jedna z prvních pacientek u nás. „Jsem moc ráda, že se zákrok podařil.“

Helena dodala, že kdyby jí štítnou žlázu nevyšetřila praktická lékařka při preventivní prohlídce, dodnes by netušila, že s ní má problém. „Uzlík jsem si sama nikdy nenahmatala. Lékařům vděčím za to, že na něj přišli včas a uchránili mě před dalšími komplikacemi spojenými s jeho zvětšováním, které by mohlo vyústit až do operace štítné žlázy.“

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Osmiletá holčička přišla o život. Pachatel se policii roky vysmíval.