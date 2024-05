Osmiletá holčička přišla o život. Pachatel se policii roky vysmíval

Vrah se mnoho let doslova vysmíval vyšetřovatelům, když jim posílal detaily k případu, který policie nemohla rozlousknout. Přitom bylo jasné, že je může znát jen vrah. Posměšné zprávy tajemného pachatele, které přiznávaly zločin, načmárané na vratech stodoly i na kusech papíru, ve kterých navíc hrozil dalšími odpornými činy. Přesto, že policie napnula všechny síly, zločinec stále před spravedlností prchal.

A nebýt důkazů z DNA, zřejmě by se ho nikdy nepodařilo dopadnout. Z vraždy, obtěžování dětí a věznění oběti mladší 14 let byl nakonec obviněn devětapadesátiletý John D. Miller. „Policie ho spojila s vraždou pomocí DNA, kterou našla na místě vraždy a na posměšných dopisech. Vyšetřovatele to zavedlo ke dvěma mužům – Millerovi a jeho bratrovi. Když ho policie přivedla k výslechu, k činu se přiznal,“ uvedl pro Čtidoma.cz Vlastimil Kořen.

Jsi moje další oběť

Na Velký pátek v roce 1988 byla April Tinsley unesena při procházce ve Fort Wayne v Indianě, poté znásilněna a zavražděna. Její tělo bylo nalezeno o tři dny později o zhruba patnáct kilometrů dál ve venkovské oblasti, jak uvedla FBI. Policie zahájila pátrání, ale podezřelého se nepodařilo najít. O dva roky později se ale na dveřích stodoly nedaleko místa, kde bylo nalezeno její tělo, objevila zpráva načmáraná tužkou nebo pastelkou. „Zabiju osmiletou April Marii Tinsley, zabiju Agina,“ stálo ve zprávě.

Během čtrnácti následujících let byly v různých částech Fort Wayne nalezeny čtyři posměšné poznámky. Některé z nich byly na kolech, které dívky položily na dvorech u domů, kde bydlely. „Ahoj zlato, sleduji tě, jsem stejná osoba, která znásilnila a zabila April Tinsley,“ stálo v jedné zprávě. „Jsi moje další oběť,“ říkala jiná. Znepokojivé poznámky byly nalezeny v sáčku spolu s použitými kondomy nebo polaroidovými obrázky těla vraha, jak potvrdila FBI.

Důkazy DNA byly nezvratné

Právě tyto „legrácky“ ale nakonec vraha usvědčily. „Vyšetřovatelé zjistili, že DNA z těchto kondomů je v souladu s profilem, který byl vytvořen díky vzorkům odebraným ze spodního prádla Tinsley. Neuměli však vzorky spojit s konkrétním člověkem. V roce 2009 se sice FBI nechala slyšet, že je vrahovi na stopě, nestalo se však nic. Miller byl zatčen až v květnu 2018,“ prozradil detaily Vlastimil Kořen.

Finální testy DNA provedla společnost Parabon NanoLabs se sídlem ve Virginii. Testování dokázalo zúžit podezřelé v případu na Millera a jeho bratra. Vyšetřovatelé poté prozkoumali Millerův odpad a našli tři použité kondomy, které odpovídaly důkazům DNA od podezřelého vraha. „Když se mu policie ozvala a zeptala se ho, jestli tuší, proč s ním chtějí mluvit, měl hned jasno. April Tinsley, zněla jeho odpověď. Dokonce přiznal také to, že ji zneužil i poté, co byla po smrti,“ dodal pro Čtidoma.cz Vlastimil Kořen.

