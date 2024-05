Vražda čtyř dívek v Praze nebyla dosud vyřešena, pachatel možná běhá na svobodě

Devadesátá léta byla divoká, policie oslabená a vnímaná jako nástroj represe minulého režimu, a tak znovu získávala důvěru veřejnosti. Nakonec se podařilo odsoudit většinu případů po novém miléniu. Sadistické vraždy čtyř slečen v hlavním městě však zůstaly bez trestu. Všechny činy ukazovaly na to, že je spáchal jeden člověk. Existuje verze, kterou část kriminalistů zamítá, a sice že všechny tyto ženy měl na svědomí muž z Ostravy s přezdívkou Chirurg, který je již po smrti. Pokud to tak není, znamená to, že v ulicích Prahy stále číhá lidská šelma.