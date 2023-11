Anna Polívková: Krásná, ale od dob StarDance osamělá. Po lásce už není zase ani stopy

Příběh Filipa, který je praprapravnukem Alberta Einsteina, si právem získal srdce diváků. Vrátil do seriálové tvorby nejen Vojtěcha Kotka, ale také fantastickou Annu Polívkovou, která si zahrála prudérní policajtku. Ačkoliv si už od první série všichni přejí, aby to byla ona, kdo se dá dohromady s Koenigem, zatím k tomu nedošlo. Diváci si zjevně budou muset počkat na další série – jestli vůbec nějaké budou. Štěstí nemá tahle dáma ani ve skutečném životě. Alespoň to tak vypadá.

Osudoví muži Anny Polívkové

Dcera Bolka Polívky neměla na růžích ustláno, ačkoliv patří mezi naše nejkrásnější a nejoblíbenější herečky. Psal se rok 2010, když byla tehdy ještě tmavovlasá Polívková zamilovaná do hudebníka Jakuba Xaviera Baro.

Dvojice si měla padnout do oka na jevišti, herečka toho ale o jejich vzplanutí nikdy moc nenamluvila. Pouze tehdy podotkla, že pracovat s životním partnerem je složité. A to zřejmě natolik, že jim vztah po dvou letech nakonec nevydržel.

Později se mluvilo o třináct let mladším filmaři Jiřím Matouškovi, který měl za sebou pikantní minulost. V roce 2011 soutěžil o titul Nejhezčího homosexuála a skončil na druhém místě. Pak se přihlásil do Muže roku a nafotil odvážné akty. Ani s ním to ale Polívkové nakonec neklaplo.

Láska ve StarDance

Zamilovat se v soutěžním pořadu StarDance? To se každoročně někomu povede, stejně jako roku 2013. Tehdy se královnou a králem tanečního parketu stali Anna Polívková a Michal Kurtiš. Ve finále dostali nejvíc bodů od diváků a porazili Taťánu Kuchařovou, která tančila s Janem Onderem.

Tehdy se šuškalo, že jim nepochybně pomohla také ona pověstná jiskra a láska – a byla to pravda. Vydrželo jim to dlouho a zdálo se, že je to právě sympatický Kurtiš, kdo bude osudovým partnerem Polívkové. Po šesti letech ale přišel rozchod. Nikdo to nechápal, do té doby to vypadalo na lásku jako trám.

Nutno říct, že tahle dvojice k sobě prý má blízko i po rozchodu, a kdykoliv se někde potkají, rádi spolu prohodí pár slov. Vypadá to, že tady se žádné bouřlivé hádky nekonaly. I když – kdo ví...

Tajemný cizinec

Před rokem se začalo v médiích psát o tajemném cizinci, který se začal objevovat po boku Polívkové. Nikdo nevěděl, jak se jmenuje, ale předpokládalo se, že je konečně zase šťastná. Měl to být Ital, ale showbyznys mu měl být cizím. Ani čas neukázal, zda je pro Polívkovou opravdu ten pravý. Zničehonic se po něm slehla zem.

Teď se zdá, že je talentovaná herečka znovu sama. Najde ještě někdy svou spřízněnou duši? Je zvláštní, že ještě s nikým nedošla k oltáři, ačkoliv by si to tak moc přála. Možná, že jí k nové lásce pomůže právě úspěšná role v seriálu Einstein!

