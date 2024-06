Sabina Laurinová vystrašila fanoušky. Další nešťastná láska, děsí se

Sabina Laurinová na slavnostní akci některé lidi poněkud vystrašila. Unavená, pytle pod očima. Bylo na ní znát, že není ve formě, a sama uvedla, že potřebuje odpočinek. Jenže to vypadá, že to není poprvé, kdy jí chyběla jiskra. „Viděl jsem ji ještě jinde a nevypadala o moc lépe. Přitom postavičku má jako dvacetiletá žena, naprosto úžasné. Ale myslím, že by měla zvolnit tempo,“ uvažoval pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Je to skvělá herečka

Někteří lidé se obávají, aby za jejím zevnějškem nestála další nešťastná láska. „To už by bylo opravdu moc. Zaslouží si konečně hodného chlapa, který ji bude milovat a bude jí oporou. A ne ty podivíny, kteří ji jen využívali,“ měla jasno Iveta Kolářová, která pro náš web přiznala, že je Laurinová její velkou oblíbenkyní.

Podle svých slov si nenechá ujít jediný díl seriálu ZOO, ve kterém se půvabná blondýnka objeví. „Měla jsem ji ráda už jako mladou herečku. Přece jen něco pamatuji. Líbila se mi v Kainově znamení, Modré krvi a samozřejmě později v pohádce Z pekla štěstí či v komedii Jak se krotí krokodýli. Je prostě skvělá. Jen ti muži ji dokázali potrápit. Pevně doufám, že jí další nezlomil srdce,“ dodala Iveta Kolářová.

Dlouhý, Vojtek a další

Na vztahy má Laurinová prostě smůlu. Sama přiznala, že jsou to takové pětiletky. Sluší se dodat, že maximálně, v poslední době se totiž bohužel ani na těch pět let nedostala. „Ani bych se nedivil, kdyby už měla na chlapy pifku. Poslední oficiální partner, jakýsi Petr, s ní randil a zároveň si udělal dítě se svou bývalou přítelkyní. To by odrovnalo skoro každého,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Ani předtím to ale bohužel nebylo bůhvíjak slavné. Její první láska, herec Michal Dlouhý, ji opustil kvůli mladší Lucii Vondráčkové. Rocker Josef Vojtek odešel za její kamarádkou Libuší. Rozešla se i se zubařem Karlem Kameníkem. „Další románky, o kterých se mluvilo, měly být s fitness trenérem Lukášem Bodečkem a zpěvákem Markem Ztraceným. Ani to nikam nevedlo. Jako by kolem ní byla nějaká negativní karma.“

Nebude chtít zůstat sama

Přitom se rozhodně nedá říct, že by Laurinová působila nepříjemně, chovala se divně nebo měla nějaké jiné viditelné „vady“. Naopak, spousta lidí o ní mluví jako o skvělé parťačce, která nezkazí žádnou legraci. „Může to být tím, že je vztahy opravdu zklamaná, do jisté míry unavená. Takže nemá energii investovat do dalšího začátku, když má v živé paměti, jak to končí. Navíc je slavná, což také může mnoho případných nápadníků odradit,“ načrtl možné scénáře Pavel Rousek.

Je otázka, jak to s ní bude dál. Dá se však předpokládat, že sama nezůstane. „Nemyslím si to. Tím spíš že starší dcera už vyletěla z hnízda, mladší to udělá nejpozději za pár let. A neznám nikoho, kdo by chtěl zůstat sám,“ doplnil pro náš web fotograf.

