Vondráčková a Polívka: Konec kvůli StarDance a Plekancovi?

Osud jako by vztahu Lucie Vondráčkové a svalnatého zápasníka MMA Zdeňka Polívky nepřál. Ze všech stran se hrnou nejrůznější spekulace. „Slyšel jsem dokonce i to, že Lucie měla jakýsi románek s kolegou Ondřejem Studénkou během natáčení Ulice. Mohla za to asi jejich žhavá scéna. Osobně to považuji za drb, který mi přijde celkem vtipný. Chápu ale, že pro přímé aktéry to k popukání být nemusí,“ řekl Čtidoma.cz Pavel Rousek.

StarDance partnery prověří

Zatím se zdá, že partneři všechny ataky na svůj vztah ustáli. Křest ohněm ale pro ně v tomto ohledu zřejmě bude StarDance. Taneční soutěž sice na ostro startuje až na podzim, do té doby ale páry čeká mnoho tréninků. Budou spolu tedy trávit hodně času. „Bývá to tak, že mezi tanečními partnery vznikne opravdu silné pouto. Makají ‚na krev‘, často si říkají věci, které by si na pivu nikdy nesdělili, zacházejí do detailů i soukromí. A z toho může vzniknout přátelství, ale klidně i vztah,“ vysvětloval fotograf.

Během StarDance se dali dohromady třeba Jitka Čvančarová a Petr Čadek, Marie Doležalová a Marek Zelinka a spousta dalších. Navíc Vondráčková bude tančit s Lukášem Bartuňkem, který má pověst charismatického chlapíka, který to se ženami umí. „Někteří lidé také upozorňují na jeho podobu s Tomášem Plekancem, bývalým hokejistou, za kterého byla Vondráčková provdaná. Musím říct, že jistá podoba tam je.“

Když StarDance rozděluje

StarDance ale páry pouze nespojuje, samozřejmě je také rozděluje. Což by mělo být pro Vondráčkovou varováním. Právě proto, že spolu taneční partneři tráví tolik času, amorův šíp zkrátka někdy zasáhne, i když mají doma na první pohled fungující vztahy. „Vzpomeňme třeba na devátou řadu a Dalibora Gondíka. Ten se podle mého názoru modlil, aby už vypadl. Jeho manželka Markéta podle všeho neměla pochopení pro jeho flirtování s Alicí Stodůlkovou,“ usmíval se Rousek.

A třeba kuchař ze známého seriálu Kluci v akci Filip Sajler sice ve třetí řadě StarDance dotančil už v prvním kole, o jeho románku s Veronikou Šimkovou se ale vedly čilé debaty. A to měl tehdy doma manželku a sedmiměsíční dceru Sophii. Zkrátka StarDance dokáže vztahy poznamenat tak, že se jen velmi složitě opravují.

Okamžitý rozchod? To asi ne

Ozývají se i hlasy, že Polívka se s Vondráčkovou raději rozejde, než aby byl za „paroháče“ a četl o sobě a své drahé polovičce všemožné pikantnosti. „K tomu podle mě nedojde. Oni se mají fakt rádi a myslí si, že StarDance hravě zvládnou. Což už si ale zase nemyslím. Na druhou stranu, pokud to zvládnou a nebudou se z ničeho podezírat, může je to hodně posílit. A třeba pak dojde i na tu veselku,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

