Pět dětí a žena zemřely po žhářském útoku. Policie je bezradná, snad pomůže odměna

„Můj život už nikdy nebude jako dřív. Doufám, že z mé výzvy vzejde něco dobrého a konečně budu moci vše uzavřít,“ řekl Abdul Shakoor. Rodina se probudila v ranních hodinách 15. října 2012 do hustého černého kouře. Poté, co nemohl dostat rodinu do bezpečí, vyskočil doktor Shakoor z okna, aby našel někoho, kdo by mu pomohl.

Nadýchal se kouře, hasiči mu následně museli fyzicky zabránit v návratu do objektu, aby zachránil své blízké. Jeho manželka doktorka Sabah Usmani, synové Muneeb (9) a Rayyan (6) a dcera Hira (12) zemřeli přímo v domě v Harlow. Život syna Sohaiba (11) a dcery Maheen (3) vyprchal v nemocnici. Policie případ řeší jako vraždu, s největší pravděpodobností za útokem stálo i to, že rodina pocházela z Pákistánu.

Viděli bělocha, ozval se anonym

V souvislosti s požárem bylo zatčeno celkem sedm lidí, ale nikdo nebyl nikdy obviněn. Podle policie svědkové viděli bělocha kolem dvaceti let, jak z inkriminované oblasti odjíždí na kole. Nepřihlásil se, detektivové po něm pátrali marně. Z domu také zmizel notebook doktora Shakoora. Brašna na něj se našla pohozená blízko domu. Proto policie pracovala i s verzí, že mohlo jít o „normální“ loupež, která se pachateli vymkla z rukou.

Na druhou stranu pákistánský původ rodiny by v takovém případě byl až příliš velkou náhodou. Tím spíš že se podle všeho v komunitě, ve které rodina žila, často odehrávaly spory. Rasistické urážky přitom nebyly výjimkou. Policisté také krátce po požáru našli v místním supermarketu lístek, který o události informoval a popisoval některé neznámé detaily. Dalším vodítkem mohl být anonym, který se ozval na policejní stanici. Ani tato stopa ale nakonec k vrahům nevedla.

Odměna oznámená panem Shakoorem je tak možná poslední šance, jak někoho přesvědčit, aby na vrahy ukázal prstem nebo alespoň pomohl policii s některými zatím neznámými fakty. Někteří lidé jsou však skeptičtí.

Také Česko má podobný útok

V České republice bohužel také máme s podobným druhem útoku zkušenost. Skupinka sympatizantů extrémní pravice zaútočila na dům ve Vítkově na Opavsku krátce před půlnocí z 18. na 19. dubna 2009.

Tři muži v maskách hodili do oken domu každý jednu zápalnou láhev naplněnou benzinem a ujeli. Při požáru téměř přišla o život tehdy ani ne dvouletá Natálka. V nemocnici strávila osm měsíců. Přišla o tři prsty na rukou a má doživotní následky, stále musí chodit na různé operace. Z hořícího pekla tenkrát s menšími zraněními vyvázli matka holčičky Anna Siváková i její partner Pavel Kudrik. Celkem bylo v budově osm lidí.

Ze čtyř mužů odsouzených za útok (tři pachatelé a komplic, který řídil) na romskou rodinu byli v loňském roce dva propuštěni na podmínku.

