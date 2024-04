Konec seriálu Ulice? Diváci se vztekají, k útěku se chystá také Vondráčková

„Tak nereálné zápletky, to svět neviděl,“ píše divačka Soňa na sociálních sítích a další se přidávají. „Už je to přehnané,“ doplňuje Helena. „Klímovic rodina by se měla vrátit do Libverdy,“ přeje si Lea. A dámy ani zdaleka nejsou v menšině těch, kterým se při sledování seriálu Ulice zvedá v poslední době tlak. „Dnes už jsme s kamarádkou říkaly, že to nestojí za ten čas a energii u toho sedět. Oblíbení herci zmizeli, když tři díly vynecháte, o nic nepřijdete,“ dodává Věra.

Vondráčková utíká do StarDance?

Jednou z postav, která divákům v poslední době pila krev, byla Soňa, kterou ztvárnila Lucie Vondráčková. Ta hrála mrchu tak dobře, až se dočkala nechutných útoků na svou osobu, kdy diváci dokonce porovnávali Soňu a její minulost, co se rodiny Vondráčkových týče – včetně tety Heleny. Navzdory tomu si své působení v Ulici užívala.

Jenže diváci tak dlouho prosili, aby ji dali pryč, nebo se přestanou dívat, že je produkce možná nakonec vyslyšela. Vondráčková má být totiž první letošní potvrzenou účastnicí soutěže StarDance, což by znamenalo, že v seriálu pravděpodobně skončí nebo se její dějová linka upozadí. Jen těžko si představit, že by zvládala obojí najednou. Ona sama však zatím o své účasti v soutěži mlží, zřejmě kvůli přísné smlouvě.

Franta ani Vašut diváky nebaví

Divákům se ale nelíbí ani Klímovi, jejichž náročné období otravuje už takřka všechny. Je to dlouhé, nic se nelepší, spíše naopak. K předchozím problémům přibývají další a po zamlklém těhotenství Iva řeší, zda někoho nesrazila autem, a je na tom psychicky zle – zkrátka samé nepříjemné věci. Ani Marek Vašut divákům v Ulici příliš nesedl – snad že na něj nejsou zvyklí právě v takových projektech a jeho účast byla velkým překvapením. V nemilosti je jistou dobu už také František, který s Ulicí vyrostl. „Nikdo Frantu nechce, ale scenáristi nám ho pořád cpou, nechápu. Nějaká tlačenka asi,“ rozčiluje se divačka Jarmila.

Už se na to nedá dívat, změna by pomohla

Bez dramatických zvratů by seriál na televizních obrazovkách 19 let jistě nepřežil, ale představa, že si po celém dni v práci zapnete další drama, je trochu úmorná. Právě to diváci tvůrcům vyčítají. Je tak otázkou, zda by skutečně nebylo lepší pustit Ulici k ledu a připravit pořad, u kterého se všichni rádi v podvečer sejdou. „Poslední dobou tam není nic pozitivního, spíš naopak. Jasně, život není vždy pohádka, ale myslím, že všichni si rádi sedneme a pustíme něco hezkého. Ale Ulice jde do kopru už déle a je to škoda, běží to takových let. Měli by změnit producentku,“ myslí si divačka Martina.

Vyslyší produkce prosby diváků a připraví úplně nový projekt? Otázkou je, zda by našli něco, čím by Ulici konkurovali. K obdobnému kroku už totiž jednou přistoupili. Když se rozhodli zrušit Ordinaci v růžové zahradě, která také podle diváků tou dobou už nestála za nic, s jejím koncem se zvedla velká vlna nevole a prosby o to, aby se rychle vrátila.

K tomu nakonec došlo, seriál se přesunul do placené videotéky Voyo, jenže svou zašlou slávu už nikdy neoprášil. Jistě má nějaké své stálé diváky, ale už to dávno není, co to bývalo. Je pravděpodobné, že takovou chybu nebude Nova s Ulicí riskovat. Ale vážně ji může vysílat donekonečna?

