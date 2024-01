Lucie Vondráčková v slzách. Za roli v Ulici jí chodí drsné urážky

Zatímco Adéla Gondíková vzbudila u diváků alespoň nějaký soucit kvůli nemoci, Lucie Vondráčková se propadá do diváckého pekla. Reakce na její roli jsou tak intenzivní, že jí lidi posílají drsné urážky i výhrůžky.

Lituje Vondráčková své role?

Ačkoliv Lucii Vondráčkovou známe spíše jako zpěvačku, role v seriálu Ulice není ani zdaleka její první. A postavu Soni Čechové hraje tak dobře, že už na ni někteří odmítají chodit do divadla, a její představení tak možná brzy zůstanou prázdná. Její výkon je zkrátka tak dobrý, že jí to věří všichni. A to je třeba zdůraznit – že mela, jaká se strhla, je vlastně potvrzením toho, jak dobrá je. Pokud neumí herec vyvolat v divácích emoce, co by to bylo za umělce?

„Ulice je fenomén. Prošla jím obrovská plejáda mému srdci blízkých herců. Dlouho tu hrála třeba moje paní profesorka herectví Hana Maciuchová. Hraje tu má milovaná Jaroslava Obermaierová, pan Hrušínský… No, je to radost. Váhala jsem jen kvůli tomu, že jsem se bála, jak to dám časově s dvěma dětmi. Ale zvládáme to hezky,“ říká Vondráčková a vyvrací tím, že by roli nepřijala, kdyby věděla, co tím strhne. Urážek si nevšímá nebo je nečte. V osobním životě se jí teď opravdu daří, je zamilovaná do svého MMA zápasníka Zdeňka Polívky. Zřejmě tak na pomluvy na internetu nezbývá čas. A dobře dělá.

Soňa vypudí Magdu z ředitelského křesla

„S každým natáčením ji poznávám víc a víc. Někdy musí jít hlavně Otíkovi dost na nervy, protože je jak ze zrychleného vlaku a má oči všude. Ani myš jí neunikne. To já mám věci asi víc na háku. Jsem spíš takový fatalista. Co bude, bude, co nebude, asi být nemělo,“ zamyslela se nad svou postavou. Jenže na nervy už nejde jen Otíkovi, ale také Magdě, která se bojí o své místo. Právě Magda bude z funkce ředitelky sesazena a má se vrátit původní ředitelka.

Ta si chce přitom vzít za svou zástupkyni Soňu. Bude to konec Magdy v Ulici? Že už by snad její představitelka Veronika Čermák Macková nechtěla v seriálu pokračovat?

Ať už bude vývoj dějové linky jakýkoliv, pravdou zůstává, že někteří diváci nerozlišují mezi postavou a skutečným životem. A tak se na Facebooku i jiných platformách objevují dost drsné urážky! „Vondráčková tu roli nehraje, ona taková je! Mají to v rodině. Teta taky jen práská, nahlašuje, soudí se. A protekční neteř? O tom by nám mohl povykládat pan hokejista. Lepší roli nemohla v Ulici dostat. Kladnou postavu by neuměla zahrát, kladňačku by jí nikdo neuvěřil,“ napsal divák ve skupině fanoušků seriálu Ulice, která už dlouhé roky funguje na sociálních sítích. A takový komentář není na internetu ojedinělý. Někteří se dokonce uchýlili k takovému jednání, že talentované herečce přejí smrt. Snad se situace brzy uklidní. Tohle si Vondráčková vážně nezaslouží.

Zdroj: autorský text, TV Nova, Facebook

