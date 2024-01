Vondráčková ukázala v Ulici svou pravou tvář. Některé to bude stát místo

Vrací se Hermanův otec! Jaký dopad to bude mít na Gábinu s Jirkou? Jeho představitel Marek Vašut se na natáčení nekonečného seriálu těšil a prozradil, že se mu líbí jedna konkrétní věc – konečně nehraje svůdníka ani padoucha.

Dávné spory vyplují na povrch

S přijetím role přitom dlouho neváhal. Jen do té doby, dokud si neujasnil svůj časový rozvrh. „Vzpomněl jsem si na Doktory z Počátků, které jsem s TV Nova točil před deseti lety v hostivařských ateliérech v těsném sousedství s ateliéry Ulice. Byla tam bezvadná parta a věřím, že tady bude také,“ říká. A navíc zjistil, že s Janem Holíkem už se dávno zná! „Honza mi při prvním setkání řekl, že jsme se před lety krátce setkali při natáčení Sanitky 2, ale teď bude můj syn, a uvidíme se tedy často. Podle scénáře jsem se s ním dlouho neviděl a naše vztahy nejsou ideální, ale to se prý změní k lepšímu,“ směje se Vašut.

Jirkův otec bude mít souvislost s částí minulosti, o které Jirka nikdy nemluví – a jako by ji snad vymazal ze své paměti. S otcem, Jiřím Hermanem starším, váženým soudcem Ústavního soudu, není Jirka v kontaktu už přes dvacet let. Nyní se mu otec nečekaně znovu vrátí do života, což pro Jirku nebude vůbec jednoduché... Proč se navzájem tak odcizili? A jak přijmou Jirkova otce Gábina se Šimonem?

Bude muset z gymnázia někdo odejít?

Klid nebude ani u Blanky. Kromě vloupání do Hanina penzionu přichází i další otázky – a Evžena dostihnou výčitky. Co když Hana onemocněla parkinsonem kvůli jejich hádkám a potyčkám v dobách, kdy byli manželé? A aby toho nebylo málo, právě s Hanou, jež se ocitne v nouzi, se seznámí Vanda, která chce páchat dobro pomalu na každém kroku. Jak zvládnou Blanka a Evžen nové životní zkoušky? A jak jim nechtěně zkomplikuje život právě Vanda?

Magdě zatopí Soňa, což už se skoro stává takovou klasikou. Válku rozpoutala nová školní posila svým akurátním přístupem k práci. I nadále si půjde za svým, takže se na gymnáziu celkem záhy utvoří dva tábory – Magdin a Sonin. Mezi Magdiny věrné patří Ota a Eddie. Soňa naopak nachází příznivce v Prokopovi, s nímž má podobný pohled na věc a s nímž si rozumí čím dál víc, a také v Ireně Landové. Kam až dokáže Soňa zajít? A ohrozí dobrou pověst školy?

Tajné randění u Marečkových

Mára si vyjasnil vztah s Monikou a zdá se, že mají s Karlou zase šanci. Ale vyjde jim to? Karla utnula schůzky s kolegou. Jenže v minulosti se toho mezi nimi událo tolik, že navázat tam, kde byli před provalením Karliny nevěry, je takřka nemožné. A tak to vezmou pěkně od počátku, od tajného randění, kradmých dotyků, těšení se na sebe, aniž by si to kazili starostmi všedních dní. Aby nemuseli nikomu nic vysvětlovat, protože sami stále nevědí, jak to s nimi bude dál, rozhodnou se blízkým zatím nic neříkat.

Klímovi budou řešit první sex i nečekané těhotenství. Bára je šťastná s Brunem, Michal zase se Žofkou, díky níž se hlásí na gymnázium. Iva měla o svátcích navíc celou rodinu opět pěkně pohromadě, protože z Drážďan přijela na zimní prázdniny i Anežka. Pravda, před Vánoci se Iva cítila unavenější než obvykle, ale to přičítala většímu pracovnímu nasazení jak v bistru, tak i v salonu a také svému věku. Holt i u ní už přechod klepe na dveře, což se projevuje nejen návaly horka, ale také větší únavou.

A protože to Ivu v bistru baví a nerada by tam dávala výpověď, rozhodne se přibrat si do salonu posilu, se kterou by se podělila o náklady na nájem. Přestože to vypadá, že se Klímovi vracejí ke klidnému a pohodovému životu bez výrazných výkyvů, hned na začátku roku bude všechno jinak. Celou rodinu čekají velké změny, jež se budou točit kolem neplánovaného těhotenství. To přijde jen krátce poté, co Michal začne řešit sex se Žofkou...

U Nyklových je vše zalité sluncem

U Nyklových je konečně vše zalité sluncem. Martina začala chodit s Jirkou, což byla asi největší bomba konce roku. Vilma Nyklová si navíc našla nového koníčka, díky kterému se jí vrátila energie, takže Lumír s Kateřinou si konečně mohli oddechnout. Bohužel ne na dlouho. Vloží se do toho Vilma a její zájem o moderní technologie!

Knoblochovi budou mít už tradičně veselo. Eva si hned na začátku roku začala dělat řidičák, aby si svého modrého krasavce sama náležitě užila. Její rostoucí sebevědomí nezůstane bez odezvy. Zaregistrují to i štamgasti u ní v práci, kteří se do ní začnou navážet. Poté, co se jí šéf nezastane podle jejích představ, povolí Evě nervy a dá z fleku výpověď s tím, že se bude naplno věnovat svému podnikání. Miloš jí samozřejmě fandí, protože i on by byl rád, kdyby jim její firemní auto už zůstalo. Ale Evin odchod ze zaměstnání v době, kdy jim s Vítkem nevyjde kšeft v jejich stavební firmě, považuje přece jen za docela riskantní krok. Své si o tom začnou myslet také František s Ančou, kteří mají dění u Knoblochových z první ruky... Jak chce Eva nabrat ve svém byznysu druhý dech? A jak se to dotkne Miloše i ostatních jejích blízkých?

To vše se diváci dozví už brzy! O dramata rozhodně nebude nouze...

