Může zaměstnavatel propustit těhotnou ženu ve zkušební době? Zákon hovoří jasně

Zákon zaměstnankyni neukládá, do kdy musí své těhotenství oznámit – ačkoliv pochopitelným mezníkem bude odchod na mateřskou dovolenou. Mohou však nastat situace, ve kterých přeci jen přistoupíte k lepšímu řešení.

Rizikový první trimestr

Obvykle ženy svůj požehnaný stav tají v prvním trimestru. Tou dobou je těhotenství vůbec nejrizikovější, může dojít k samovolnému potratu či dalším komplikacím. K oznámení přistupují až po prvním screeningu, kdy mají potvrzeno, že je miminko zdravé. Jako důvod některé uvádějí, že by nechtěly druhým vysvětlovat situaci, kdy o miminko přijdou.

Faktem je, že někdy se může hodit oznámit těhotenství mnohem dřív. Například ve chvíli, kdy vás trápí silné ranní nevolnosti. Někdy nejsou těhotné ženy schopny vůbec pracovat. Lékař pak může vypsat neschopenku. V případech, kdy žena vykonává práci, která je těhotným ženám zakázána, je nutné informovat zaměstnavatele ihned. Výkon takové práce může být skutečně pro těhotenství nebezpečný.

Výhody pro těhotné ženy

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že dokud žena své těhotenství zaměstnavateli neoznámí, nemůže požívat výhod, které jí zákoník práce přiznává. Ty zahrnují například zákaz práce přesčas nebo povinnost převedení na denní práci.

Jinak je ale zaměstnavateli zakázáno vyžadovat od ženy informace týkající se jejího těhotenství, a to včetně rodinných nebo majetkových poměrů. Může tak činit jen z důvodu povahy práce. Typicky by do toho spadaly otázky, s kým dítě má, jestli bude rodit přirozeně, či císařem, jestli má vůbec kde bydlet, případně zda má sepsaný porodní plán.

Ani na pohovoru se vás personalista nesmí ptát, zda jste těhotná, máte děti nebo je v blízké budoucnosti plánujete. To vše totiž spadá do diskriminačních otázek, kterými by mohla být žena případně znevýhodněna.

Může zaměstnavatel propustit těhotnou ženu ve zkušební době?

Z čistě právního hlediska nelze proti propuštění těhotné ženy ve zkušební době nic namítat. Jejím smyslem je, aby si zaměstnanec i zaměstnavatel zkusili vzájemnou spolupráci. Zákon dává možnost smlouvu zrušit bez udání důvodu oběma stranám.

Pokud zaměstnavatel propustí evidentně schopnou zaměstnankyni jen z důvodu těhotenství, neporušuje zákon. Na druhou stranu jedná v rozporu s dobrými mravy, což se mu do budoucna nemusí vyplatit – nejen, že tím získává velmi nelichotivou pověst, ale také bude muset investovat nemalé prostředky do náboru dalšího člověka. Na druhou stranu je to možnost, kterou v této „nechráněné době“ podle zákona má. Zda ho k propuštění povede těhotenství ženy, je už jeho věc.

K tomu nutno dodat, že ani dle zákona nemusí žena hlásit, že je těhotná. Vzhledem k blížící se absenci je však nutno zvážit, zda je vhodné takovou skutečnost zatajit. Jde tak o velmi citlivé období pro obě strany.

Převedení na jinou práci

Těhotná žena má právo na převedení na jinou práci, pokud vykonává práci, která je těhotným ženám zakázána (určuje vyhláška), která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo je konána v noční hodinách.

Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (příp. denní) práci vyhovět. Pokud si na jiné pozici vydělá méně, náleží jí vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Nemá-li zaměstnavatel vhodnou pozici, jde o překážku na jeho straně a těhotná žena zůstává doma se 100% náhradou mzdy.

