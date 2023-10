Divoké mládí Jakuba Štáfka: Měl vztah se čtyřicítkou, ale nechtěl dělat náhradního tatínka

Sebevědomý Jakub Štáfek patří k našim nejpopulárnějším mladým hercům. Není divu, že o něj měly ženy vždy zájem – a to ty nejkrásnější! Nakonec ale našel své štěstí u sexy zrzky Dominiky, která mu porodila dvě krásné dcery.

První osudová Magda

Od svých osmnácti let randil Štáfek s tajemnou Magdou, která byla prý jeho první velkou láskou. Zřejmě s ním prožila i divoké období dospívání, kdy mu sláva trochu přerostla přes hlavu. Jak sám říká, musel později dospět a spoustu věcí si uvědomit. Pohlednou Magdu, která se příležitostně věnovala reklamnímu hraní, znal od svých šesti let. Osud je ovšem spojil až když se náhodně potkali na castingu k Ulici. „Chvíli jsme kolem sebe chodili a pak to klaplo,“ nemohl si jejich vztah vynachválit.

„My jsme pořád zamilovaní. Bydlíme spolu od doby, kdy jsme spolu začali randit někdy v osmnácti, a za tu dobu jsme se posunuli na – myslím si – dobrou úroveň. Vztah je pro mě určitě důležitý. Člověk má vedle sebe někoho, na koho se může kdykoliv obrátit, může mu říct spoustu věcí. My navíc preferujeme teorii, že se spolu rádi smějeme. U nás je to založené na tom, že jsme hrozní vtipálci a pořád se řehtáme,“ říkal tehdy. Navzdory tomu, že měli zřejmě krásný vztah, mladá láska nevydržela.

Tajemná čtyřicítka

Štáfek také onehdy přiznal, že měl vztah se čtyřicetiletou ženou v době, kdy mu bylo třiadvacet let! Nevyšlo jim to proto, že on chtěl jednou děti a ona už dvě měla. Tehdy se prý ještě necítil na to, aby jim dělal náhradního tatínka. Kdo ví, zda to byl někdo z Ulice.

Monika Timková

Herečka Monika Timková před 10 lety tvrdila, že ji Štáfek sbalil na velké ruce. Přiznala, že se potkali v době, kdy byli oba zadaní, přeskočila ale jiskra. Jakkoliv byly sympatie silné, a dokonce ji Štáfek obsadil do Vyšehradu, nestačilo to, aby jejich láska vydržela. Z Timkové je dnes úspěšná herečka a slzy už kvůli Štáfkovi asi neroní, ale v posledních měsících překvapivě přiznala, že bojuje s anorexií, ze které ji probral Bořek Slezáček. Má terapeutku, se kterou to řeší, a snaží se, aby si to v hlavě nastavila lépe.

Agáta Hanychová

Nutno říct, že nikdy nikdo oficiálně románek mezi nimi nepotvrdil. Když se ale natáčel seriál Vyšehrad, uprostřed děje zmizel Jakub Prachař, který hrál celou dobu manažera Laviho. Nahradili ho Jaromírem Noskem, o kterém se zřejmě domnívali, že je mu podobný, což nebyla pravda ani zdaleka.

Ten nedávno přiznal, že tam došlo ke konfliktu mezi herci, kterými měl být právě Štáfek s Prachařem. Šuškalo se, že měl Jakub něco s Prachařovou manželkou Agátou, což byla definitivní tečka za jejich manželstvím. Pravdou je, že toho zřejmě bylo více než dost, šuškalo se o fotografovi Dereckovi, hokejistech i románku Prachaře s kolegyní z poroty Dianou Mórovou. Jak to dopadlo, to už všichni víme, a zda v tom sehrál roli Štáfek, netušíme ani zdaleka. Do filmu už se ale Prachař vrátil, a tak si to chlapci zřejmě vyříkali. Díky bohu! Bez něj ten Vyšehrad nebyl ono.

Dominika Doležalová

K oltáři došel s krásnou Dominikou, kterou potkal při natáčení Specialistů. Dnes spolu mají dvouletou dceru Olivii a nedávno narozenou Jasmínku. Měli velkolepou svatbu ve Dvoře Perlová voda, kde nechyběly známé tváře a nejbližší přátelé. Ačkoliv svatba byla tajná, tehdy to propálil jeho blízký kamarád Vašek Matějovský. „Když se vám žení kamarád, to je jedna věc, ale když se vám žení brácha, to je věc druhá,“ napsal na Instagramu v příbězích k záběrům ze svatby hercův kamarád.

Když ji požádal o ruku, řekl o ní, že je to ten nejhodnější člověk, a poklekl, protože to tak cítil poprvé v životě. To sice nerady uslyší jeho bývalé přítelkyně, které si jistě přály stejné gesto, na druhou stranu je vidět, že si Štáfek vybral tu pravou.

Na Jakuba Štáfka se můžete těšit už dnes v novém seriálu Extraktoři, kde si zahrál jednu z hlavních rolí!

