Vydra opustil manželku, s Bouškovou je spojila tragédie. Zachránil ho duch maminky

Se svojí první ženou, herečkou Danou Homolovou, byl Václav Vydra devět let, z toho dva roky v manželství. Opustil ji na Štědrý den roku 1983. Ona s tím ale vlastně do jisté míry počítala. „Byl celoživotně zamilovaný do Bouškové,“ řekla před nějakou dobou Homolová. Šla jim z cesty, nedělala scény, nevyčítala ani nevyhrožovala. Asi i proto měli po rozvodu velmi dobrý vztah, mohli se normálně vídat a komunikovat.

Smrt manžela je nakonec spojila

Přitom Vydra Bouškovou miloval už od studií. „Příběh jejich lásky je jako vystřižený z červené knihovny. On chtěl, ona ne, pak ale v podstatě přicválal jako rytíř na bílém koni a zachránil ji v okamžicích největší nouze,“ podotkl pro Čtidoma.cz Pavel Rousek. Narážel na tragédii, která oblíbenou herečku potkala.

Šanci totiž dostal až v době, kdy jejího prvního manžela Petra Svojtku usmýkala tramvaj. Herec si rád dopřál alkohol, což se mu jednoho dne stalo osudným. Když se chtěl cestou domů z divadla svézt na oji tramvaje, která spojuje dva vozy, neudržel se a pod vůz spadl. Řidič tramvaje si ničeho nevšiml, značně zdevastované tělo objevil až v pražské ulici Na Slupi. „Boušková se zhroutila, samozřejmě manžela milovala. A Vydra za ní pravidelně chodil, utěšoval ji, pomáhal jí. A nakonec se do něj zamilovala.“

Duch maminky ho uklidnil

Herecký pár si řekl své „ano“ až po třiadvaceti letech v nezabudickém kostelíku na Křivoklátsku. Nutno říct, že spolu přestáli opravdu hodně. Možná největší zkouškou jejich vztahu bylo Vydrovo podnikání, respektive jeho krach. Po sametové revoluci se pustil do kšeftování se zbraněmi, ale nevyšlo to. Zbankrotoval, dostal se do obrovských dluhů, a dokonce přišel o dům, ve kterém bydlel. Tvrdí, že ho zachránila jeho zesnulá maminka Dana Medřická.

Vydra se totiž dostal až k ženě, která údajně uměla komunikovat s duchy. „Na seanci přišla moje máma a řekla, abych se nebál, že všechno dobře dopadne,“ tvrdil herec. Ať to bylo jakkoli, z dluhů se dostal. Vydal knihu o jeho slavné mamince a dílo šlo na dračku. „Několikrát pak říkal, že v určité formě existuje něco mezi nebem a zemí. Když člověk vidí, čím si prošel, tak by tomu snad i věřil,“ usmíval se Pavel Rousek.

Je samozřejmě otázka, jak to dnes mezi sebou manželé mají. „Mnohokrát se mluvilo o tom, že má Vydra raději koně než lidi, a když může, utíká za nimi. Boušková je příliš nemusí, v minulosti z koně spadla a od té doby je nevyhledává. Ale možná to je pro jejich manželství vlastně dobré. Mohou si od sebe odpočinout a snad proto jim to pořád klape,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

