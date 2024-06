Třetí těhotenství Perkausové může znamenat její konec na Primě. Nahradí Borhyovou?

Eva Perkausová řekla, že chce tři děti, je to její přání. Zatím má dva syny, Kiliána a Ariana. Navíc její manžel Ivan Hecko, podnikatel původem z Ukrajiny, také pochází z velké rodiny a dá se předpokládat, že by si i on přál více potomků. „Strašně moc jim to přeji. Ale umím si živě představit, že další odchod na mateřskou může být to poslední, co Perkausová jako zaměstnankyně Primy udělá. Hledat za ni dočasnou náhradu není žádná procházka růžovou zahradou,“ uvažoval pro náš web Rousek.

Bylo z toho hodně zlé krve

Stačí si vzpomenout na první mateřskou Perkausové. Odešla, nahradila ji Gabriela Lašková, která si rychle získala srdce diváků. A návrat Perkausové pak byl hodně emotivní. Vše dokonce došlo tak daleko, že Lašková z televize odešla úplně. Jako „bolestné“ jí totiž bylo nabídnuto moderování pořadu Showtime, což ale odmítla. „Hodně lidí svalovalo vinu na Evu. Máslo na hlavě ale mělo i vedení Primy, protože nedokázalo věci manažersky vyřešit. Nicméně to pro ně bylo poučení, aby se už nic takového nikdy nestalo, tolik zlé krve nedělá dobrou reklamu.“

Pravdou je, že druhé těhotenství Perkausové probíhalo výrazně klidněji. Ve zprávách ji nahradila Terezie Tománková, která podle všeho neměla ambici na tomto postu zůstat. Místo tak uvolnila v mnohem větší pohodě než Lašková. Ne vždy však musí mít Prima k dispozici další Tománkovou. Tedy ženu, která zvládne bez problému moderovat zprávy, ale zároveň nebude mít touhu lukrativní flek natrvalo obsadit. Proto se poměrně hlasitě mluví o tom, že třetí těhotenství Perkausové by se s politikou Primy už neslučovalo. „Souhlasím, podle mě by skončila,“ měl jasno Rousek.

Na Novu by se hodila

Perkausová už má ale dobré jméno, určitě by se neocitla „na dlažbě“ na dlouho. Dávno to není ta vyjukaná holčička, která přišla pracovat na TV Barrandov, kam ji dostal její tehdejší milenec Antonín Charouz. Přesvědčila, že svoji práci umí. „Není žádným tajemstvím, že se už nějakou dobu v zákulisí televize Nova spekuluje o konci Lucie Borhyové. Eva se jeví jako skvělá náhrada, jsou si vzhledově celkem podobné. Perkausová je ale výrazně mladší, což je bezesporu její velká výhoda. Přikláním se tedy k názoru, že by z Primy putovala na Novu a pro Borhyovou by se hledalo jiné uplatnění.“

Ve hře je ale podle Rouska ještě varianta, že by si Ivan Hecko doma prosadil, aby si jeho manželka dala na chvíli pracovní pauzu. „Třeba ji přesvědčí k více dětem, než jsou tři. Otázkou však je, jestli by za tři čtyři roky vůbec někdo chtěl, aby moderovala zprávy. I když je dnes na vrcholu, v showbyznysu víc než kdekoli jinde platí, že kdo sejde z očí, sejde i z mysli. Mohlo by se jí tedy stát, že už o ni nebude zájem. A to podle mého názoru nebude chtít dopustit za žádnou cenu.“

