Barbora Mottlová jako bohyně lásky a plodnosti. Pana Božského však stále nenašla

Báru s řeckou bohyní pojí krásná tvář, neodolatelný sex-appeal i perfektní tvary, stejně jako zástupy nápadníků. Bohužel i přes všechny dary, které herečka dostala do vínku, stále nenašla osudovou lásku a pořád čeká na svého pana Božského.

Její vyvolený to bude mít těžké

Pravdou je, že vedle tak sebevědomé a úspěšné ženy plné ženské energie není snadné být a její vyvolený bude muset být dostatečně silný, aby si troufnul na krásku, která může směle konkurovat i samotné Afroditě.

Stylizace Báry do řecké bohyně byla rozhodně trefou do černého – v nekonečně dlouhých bílých šatech vypadá herečka naprosto úchvatně. „Cítím se skvěle. Tyhle šaty od návrhářky Sandry Markové jsou prostě úžasné, zamilovala jsem se do nich,“ rozplývala se pro Čtidoma.cz krásná herečka.

Nakonec, která žena by nechtěla být bohyní, že? „Je mi moc líto, že takové šaty dnes není kam nosit. Přesto se po dlouhé době cítím opravdu božsky, takže vžít se do role bohyně nebylo až tak složité,“ smála se Mottlová. „Jen doufám, že všechny ty zákazy už brzy skončí a vše se vrátí do normálu,“ dodala pro Čtidoma.cz už s vážnou tváří.

