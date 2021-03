Bruce Willis se šátkem přes pusu. Slavný hollywoodský herec a jeho netradiční přístup ke koronaviru

Jako jedna z mála hollywoodských hvězd nemá herec Bruce Willis svůj oficiální účet na Instagramu. O jeho slávu na sociálních sítích se tak musí starat jeho skalní fanoušci. I to jim zajistilo důstojných 29 tisíc sledujících.

Byť se tento účet nehemží pravidelnou dávkou zajímavostí z osobního života jako u ostatních populárních celebrit, i tak zde lze najít obsah, který pobaví. Naposledy se tak povedlo s fotografií Bruce Willise, jak se během pandemie koronaviru pohybuje na veřejnosti s netradičním krytím úst.

S šátkem přes pusu

U Bruce Willise neuvidíte přes ústa žádný respirátor, lékařskou ani doma ušitou roušku. Hvězda, jež se proslavila hlavně díky akčním filmům, se prostě koronaviru nebojí. Otázka, jestli on sám svým pirátským řešením situace neohrožuje svoje okolí. Paparazzi totiž zachytil Willise na cestě ze supermarketu, kdy měl na ústech jenom slušivý šátek.

Náhubek přes pusu, to není nic pro něj. Aby se náhodou neřeklo, že Bruce Willis ve svých 65 letech nemyslí na krásu, dodal své image ještě třešničku na jeho typicky vyholené hlavě v podobě druhého, tentokrát červeného šátku. No posuďte sami. Není to trochu nebezpečné? Pro Bruce Willise určitě ne.

KAM DÁL: Provokativní narozeniny Mahuleny Bočanové ve španělském ráji. Je tu svoboda a bezpečno, tvrdí známá herečka