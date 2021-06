Češi v Chorvatsku: Mají dnes šanci dostat v baru drink? Fotbalové utkání na EURU 2020 prověří naše dobré vztahy

Národním týmům Česka i Chorvatska půjde o hodně a budou muset hrát naplno, neboť Anglie se utká se Skotskem až ve večerním čase. A tak se nedá spoléhat na plichtu, ani kalkulovat coby-kdyby. Česko a Anglie mají ve skupině po třech bodech, Chorvaté a Skotové jsou na nule. Pokud Češi urvou bod nebo vyhrají, mají jistý postup dál. Pokud vyhrají Chorvaté, tabulka skupiny se může až nečekaně zamotat. Jaký výsledek si budou přát Češi, kteří se právě sluní na jadranském pobřeží?

Národní hrdost velí fandit svému týmu, jenomže v tu chvíli vyvstává celkem palčivá otázka - je to vůbec na území soupeře slušné a taktické? Chtějí-li totiž Češi na dovolené fotbal sledovat, musí většinou do baru, neboť jen málo z nich bydlí v hotelech s televizí. Vysílání ČT za hranicemi Česka na webu nefunguje a naladit nějaký místní sportovní kanál online asi nebude úplná legrace. Jenomže v barech bude zápas sledovat také plno místních a ani obsluha jistě nebude skákat radostí, že jim hosté z Česka fandí proti domácímu týmu. A kdo zná chorvatské fotbalové fanoušky, ví, že svou horkokrevnost nijak nekrotí.

Thoughts about the upcoming match between #CRO and #CZE? What are your predictions? #EURO2020 pic.twitter.com/brt3Hjff0Y