Fenomén koronaviru: Data ukazují, že si ženy nechávají během pandemie zmrazit vajíčka ve velkém

V momentě, když přišla pandemie koronaviru se kliniky zaměřené na početí a zmražení vajíček, či spermatu připravovaly na výrazný pokles počtu klientů. Lidé se zcela pochopitelně obávali výskytu viru, ale zároveň se i v nelehké ekonomické situaci přehodnotili finanční preference v “rodinném” rozpočtu. Náklady na zmrazení vajec totiž není vůbec levná záležitost. Za celý provoz si musí lidé připravit několik tisíc korun.

Boom v USA

Nejlépe zmapovaná data pocházejí z USA, kde napříč celou zemí se oproti předpokladům výrazně zvýšil počet žen, které jsou ochotny využít této služby a nechat si na klinikách v několika státech zmrazit vajíčka. Jen dva řetězce klinik z 57 evidují pokles klientů. Ostatní překvapivě hlásí nárůst. Jedná se o nový fenomén, který se kvůli koronaviru rozhořel jen v USA, nebo lze očekávat, že lze vysledovat generační trend?

Ve zmíněných případech nárůstu se totiž nejedná o jednotlivé případy, ale o stovky nových klientů a to už doopravdy něco znamená. Velké a skokové nárůsty jsou evidentní a na některých místech se jedná až o padesát procent více případů.

Důvod? Život bez seznamování

Jako jeden z hlavních důvodů nastalé situace jsou právě okolnosti pandemie koronaviru. Vzhledem k tomu, že se v opakujících časech karantény a izolace omezují i sociální kontakty, lidé, kteří jsou single, nastává tak čas pro některé ženy, o který nechtějí přijít. Mnoho lidí, kteří jsou v současné chvíli single mají pocit, že by je rok v izolaci mohl připravit o příležitost se reprodukovat. Proto právě tyto kliniky začínají být jedním ze zoufalých řešení nepřirozené civilizační situace.

Strach z koronaviru se zcela logicky promítá i do procesu seznamování v prvních krůčcích s novým a do určité doby neznámým partnerem. Intimita se tak společně s vládními nařízeními stává více distanční a odměřená. To samozřejmě neplatí pro všechny, ale ve společnosti najdeme mnoho těch, kteří jsou radši opatrní.

Ať už právě probíhá pandemie nebo nikoliv, čas je rozhodujícím faktorem, který určuje, kdy jsou ženy ochotné plánovat rodinu. Mít vše pod kontrolou je tak v dnešním světě velmi žádoucí a vyhledávané. Bavíme se zde o fenoménu, který je nejlépe zmapován v USA, ale lze z něj vyčíst princip, jenž odpovídá společnému tématu moderní a rozvinuté společnosti.

Mnoho žen se přirozeně bojí toho, že jejich reprodukční schopnost se radikální omezuje ve věku po 35 letech. Proto je zamražení vajíček jedním z řešení, aak tuto starost odložit, či dokonce úplně vyřešit. Bezesporu se už dnes jedná o fenomén, který ještě bude zažívat svůj vrchol v následujících letech. Pandemie ho totiž evidentně v mnohém nastartovala na plné obrátky.

