Janžurová je pošťačkou a Ivan Trojan revizorem. Populární video nešetří hvězdným obsazením

Představte si obyčejnou cestu do práce, při které potkáte jednu slavnou osobnost za druhou. Přesně to je příběh videa k písni “Hippokratova armáda”, kterou už v březnu minulého roku složil Igor Orozovič. V současnosti se na internetu objevilo video, jež skládá poctu všem lékařům, které má v dnešní složité době za rytíře ve zbroji. Praktický lékař, který před 61 lety složil hippokratovu přísahu, jde do své práce v Thomayerově nemocnici a po cestě potkává populární filmové a televizní hvězdy, jež v různých rolích uctivě zdraví, ale třeba jenom pouští sednout v tramvaji.

Trojan revizorem

Pozitivní a dojemné komentáře jsou v dnešní době skoro výjimkou. Pod písní Hippokratova přísaha se plní spíše pozitivní reakce a ještě aby ne. Trojan jako revizor, Čermák uklízí ulice, Janžurová roznáší poštu a Čtvrtníček sedí na vrátnici. Všechny známé tváře se spojily pro dobrou věc. Skrze Konto bariéry lze přispět a můžete pomoci zlepšit podmínky pro lékaře a zdravotní sestry. Posuďte sami. Líbí se vám video? ZDE

KAM DÁL: Nejhorší mučící metody kolébky demokracie. Když se moc USA nad vězni vymkne kontrole