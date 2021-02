Nejhorší mučící metody kolébky demokracie. Když se moc USA nad vězni vymkne kontrole

Ve vyspělých demokratických státech by se podobné metody neměly už vůbec vyskytovat. USA se však kvůli svým zahraničním konfliktům hned několikrát dostala do situace, ve které se jí moc nad vězněným člověkem vymkla kontrole. Co uniklo na veřejnost?

Waterboarding

Bezesporu se jedná o nejproslulejší způsob mučení, které má nálepku made in USA. Ještě v roce 2010 označil prezident George W. Bush tuto metodu brutálního výslechu jako velmi účinnou. Pokud se však informace o domnělých zbraních hromadného ničení na území Iráku vyšetřovatelé dozvěděli touto metodou, asi se po následném zklamání museli držet za hlavu.

Údajně se však při výslechu teroristů tento šílený postup osvědčil a několik nebezpečných činů bylo odhaleno. Co se vlastně se zajatcem děje? Vězni se omotá hlava igelitovým sáčkem nebo hadrem a následně se na něj lije voda. Vězeň má pocit, že se topí. Dalším častým způsobem mučení, který CIA či vojenské vyšetřovací jednotky používaly, byla spánková deprivace.

Mučení na Guantánamu

Když se na Blízkém východě řekne název věznice Guantánamo, začne se vařit krev. Existuje totiž několik desítek bývalých vězňů, kteří tímto místem umístěným na ostrově Kuba prošli a zažili zde šikanu, mučení a šílené zacházení. Od roku 2002, kdy zde byly zřízeny dva speciální tábory Camp X-Ray a Camp Delta, se zde totiž odehrálo opravdu mnoho zlého.

Byť zde byli uvězněni opravdu radikální teroristé, tak se na místo, které bylo v minulosti hotovým peklem na zemi, dostal velký počet nevinných. V roce 2006 se USA postaralo, aby vězni nepodléhali Ženevské konvenci, která chrání lidská práva. Používáno zde bylo kolem 16 drastických výslechových metod. Normou zde bylo bití, deprivace spánku, hladovění, zamykání na několik dní do temné samotky, do chladu, v nepříjemných polohách a samozřejmě již zmíněný waterboarding.

Tam, kde je normou takto zvrácené chování vůči vězňům, se i moc vojáků utrhne ze řetězu. Během několika let tak uteklo mnoho snímků zachycujících vojáky, jak ponižují vězně, a to dokonce sexuálně. Zvrácená zábava způsobila samozřejmě skandál a teroristy podobné snímky spíše motivují k tomu vidět USA jako nepřítele číslo jedna.

KAM DÁL: Největší tragédie pražské tramvaje. Řidič byl odsouzen jako jediný viník za smrt sedmi lidí