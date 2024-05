Pořádně se najezte, jdeme hubnout do plavek: odborníci varují před metodami, které ničí zdraví

Do začátku prázdnin ještě pár týdnů zbývá, a tak se mnozí rozhodnou shodit kila, která je dělí od vysněné postavy. Nebo alespoň jejich část. Jenomže ouha, opravdu rychlé hubnutí může přivodit víc problémů než radosti. Hovoří o tom lékaři i odborné studie, jako například výstup práce oklahomských vědců. Co tedy dělat jinak, abychom si nezničili zdraví, prozrazuje i známý dietolog Petr Havlíček.

Jinak to nepůjde

Měli bychom v první řadě sáhnout po již zmiňovaném léku. Jmenuje se pohyb a stačí se pro začátek denně rychleji projít, abychom začali pociťovat první drobné pokroky. V tuto chvíli určitě očekávání a radost mnoha čtenářů trochu opadly. Tohle slyšet nechceme. A přesto jde stále o nejspolehlivější metodu.

Všeho s mírou

Pohyb je sice nutný a bez něj to půjde jen těžko, přesto je potřeba zapojit pro trochu rychlejší úbytek hmotnosti i jistou změnu jídelníčku. A právě v tomto dělají lidé největší chyby, které se mohou vymstít celému organismu. Příliš striktní omezování, a tím i rychlé hubnutí nejsou dobré, ať už si to přejeme jakkoliv silně. Podle serveru Obesityaction si můžeme „vysloužit“ třeba i žlučové kameny. Pár dnů nízkého příjmu kalorií, a tedy vlastně hladovění, žádné velké problémy nepřinese a může znamenat i tříprocentní ztrátu hmotnosti. Ale pozor: jde o vodu a obsah trávicího traktu, které naše tělo opustí.

Jde doslova o život

Budeme-li ale organismus zatěžovat hladověním zbytečně dlouho, bude se zbavovat hlavně mezibuněčné vody. Ještě v prvních třech týdnech se můžeme radovat i ze čtvrtkilového úbytku hmotnosti denně, ale brzy se to všechno otočí. Metabolismus si totiž zvykne a přizpůsobí se faktu, že se musí postarat sám o sebe. A protože se nechce nechat tak docela zničit, s pomocí změn v hormonálních funkcích sníží tlak, zpomalí tep a tělo přepne do krizového režimu. Nemůžeme se potom divit, že takový člověk není ve své kůži, a může dokonce omdlévat. Dojde-li k takové příhodě například při jízdě autem, může člověka pár ztracených kilogramů stát klidně i celý zbytek života.

Bez sacharidů se neobejdeme

Velmi nebezpečné je podle odborníků a jejich studií také úplné nebo téměř úplné vyřazení sacharidů z potravy. Jistě – chceme-li zhubnout, nebudeme se „ládovat“ bonbony. Jenomže absolutní absence sacharidů v potravě může vést k velkým problémům. S vodou, která se v případě drastické diety rychle vytrácí z těla, odcházejí v takovém případě i důležité prvky, jako jsou draslík nebo sodík. Přitom draslík má nezastupitelnou úlohu při přenosu nervových impulzů, udržování správného krevního tlaku a zdraví oběhové soustavy, včetně srdce. Sodík působí na funkci svalů a stejně jako draslík ovlivňuje nervovou soustavu.

Řešte to s odborníkem

Je tedy zřejmé, že bezhlavé a co nejrychlejší hubnutí s vyloučením všeho, co považujeme v takové životní fázi za „škodlivé“ bez porady s odborníkem, může přivést tělo do velmi složité a dlouhodobě nepříznivé situace. Co tedy bude mnohem lepší než zbytečné, bolavé hladovění? Můžeme se inspirovat radami odborníků, kteří přísahají na rozumnou změnu jídelníčku a pravidelný pohyb.

Pravidelnost je základ

Co tedy změnit v první řadě? Pokud nemáte v průběhu dne čas na pravidelné přestávky alespoň na malou svačinku, měli byste si přeorganizovat plán. Je to totiž velmi důležité, stejně jako dostatečný pitný režim. Ovšem pozor, raději než kávu si opravdu dejte vodu nebo čaj. Při sestavování jídelníčku nezapomínejte na vlákninu, kterou získáte třeba z luštěnin, zeleniny nebo ovoce. Ostatně ani bez dostatečného přísunu bílkovin to nepůjde. Za prvé jsou to stavební prvky svalů, které se budou při sportovních výkonech hodit, a za druhé navodí pocit sytosti na delší dobu.

Méně cukru i alkoholu

A co skutečně ubrat? I když jsme výše zmiňovali, že bez cukru se správně žít nedá, dávky sacharidů je třeba omezit, stejně jako přísun alkoholu. Všichni přece známe onen „pivní pupek“, který s sebou nosí světem mnoho mužů. Jde o docela zbytečné kalorie, bez nichž se obejdeme, stejně jako bez slazených nápojů.

Co si tedy máme z rad odborníků a výsledků mnoha studií vzít? Chceme-li hubnout, musíme se pořádně (tedy správně) najíst a napít. A také je třeba se obrnit trpělivostí. Ze dne na den to opravdu nepůjde, ale když vydržíme, bude to stát za všechno trápení.

Zdroj: autorský článek

