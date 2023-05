Bolesti zad: Jak si ulevit a proč trpí hlavně ženy, vysvětluje lékař

Bolesti zad důvěrně zná většina lidí. „Ale obzvláště intenzivní bolesti v bederní části prožívají hlavně ženy. Vzhledem k fyziologickým rozdílům mezi muži a ženami existuje více příčin, proč se něco podobného děje a hlavně opakuje,“ vysvětluje MUDr. Radovan Marek.

Menstruace

Nejčastěji se tyto nepříjemné bolesti podle odborníka spojují s menstruací. „Opakované spazmatické kontrakce dělohy totiž způsobují nekomfortní bolesti, které vystřelují od břicha až právě po oblast bederní části zad.“

Uvolnit podobné bolesti může podle lékaře termofor nebo také hořčík. „Pokud však máte podobné trable i v době, kdy netrpíte menstruací, pak je bezesporu nasnadě navštívit lékaře, abyste vyloučili případné gynekologické onemocnění (endometrioza nebo myomy),“ má jasno Marek.

Menopauza

Dolní část zad bolí i během postupujícího těhotenství, nicméně často i v rámci ženské menopauzy. „Po menopauze mnoho žen tvrdilo, že tato specifická bolest ustoupila. Závažnější je ale zjištění, pokud ji způsobila osteoporóza, tudíž ztráta kostní hmoty. Tato choroba je v důsledku poklesu hladiny estrogenu běžnější u žen než u mužů.“

Co nejvíce pomůže?

Australští vědci chtěli zjistit, jaký je nejúčinnější způsob, pokud jde o odstranění bolestí v dolní části zad. Tým okolo doktora Daniela Steffense z univerzity v Sydney vyhodnotil 21 klinických studií, kterých se zúčastnilo více než 30 tisíc dobrovolníků. Všichni byli pracující a stěžovali si na různé důvody bolesti v dolní části zad.

Zkoumané zákroky zahrnovaly pohyb (fyzioterapie nebo sport), vložky v botách, bederní pás, vysvětlení příčin a samotné vyšetření bolesti zad. Úspěch každého opatření se měřil tím, jak by se mohlo bolestem a nemocem s tím spojeným zabránit.

„Ukázalo se, že nejlepší metodou proti hloubkové bolesti zad je pohyb. Snižuje totiž riziko nové epizody bolesti hned o 35 %. Bederní pás a speciální vložky do bot neukázaly prakticky žádný účinek. Pohybový program snížil potřebu práceneschopnosti až o 78 %,“ tvrdí doktor Marek.

Neposílejte mail, choďte

Ochrana před bolestmi v bederní části zad není všespásná. Nejhorší totiž je, když člověk přestane sportovat. „Sport je pro skutečnou ochranu naprosto nevyhnutelný.“

Ano, možná na pravidelné sportování nemáte tolik času, nicméně dá se klidně odpomoci bolestem bederní páteře i v práci. „Pokud máte sedavé zaměstnání, měli byste čas od času svoji polohu měnit. Ideálně se pak občas protáhnout nebo projít po místnosti.“

Obecně je rozumné osvojit si pravidelný pohyb v kanceláři. „Pokud například něco potřebujete od svého kolegy, raději za ním zajděte, než abyste mu psali e-mail. Velmi důležité je také to, abyste nepodceňovali přísun tekutin. Využívejte každou možnost se hýbat – běžte si udělat kávu, zajděte si do kuchyňky ohřát oběd, napustit si vodu do flašky. Zkuste omezit transport výtahem a spíše běžte po schodech. To vše vašim zádům jen a jen prospěje,“ doplnil Marek.

Zdroje: redakce, MUDr. Radovan Marek, lispine.com

