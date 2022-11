Jak předejít bolesti zad při sedavém zaměstnání radí fyzioterapeutka

Bolest zad u nás může vzniknout v různých formách. Můžete pociťovat přetrvávající tupou bolest, ale i ostrou bolest, která se objeví naprosto nečekaně. Stejně jako různé formy bolesti zad se liší i důvody, které ji způsobují, jak na svém webu uvádí WebMD.

Důsledkem tohoto nepříjemného stavu může být zlomenina či jiný typ zranění, chronické zdravotní onemocnění daného člověka, nadváha, ale i sedavý způsob života.

Podle fyzioterapeutky Evy Novotné celá řada lidí řeší bolest zad až v momentě, kdy u nich vznikne, to je ale velká chyba. Stejně důležité je totiž zaměřit se na její prevenci. Odstranění tohoto typu bolesti je totiž ve většině případů mnohem náročnější než léty osvědčené způsoby, které nám mohou pomoci jejímu vzniku předejít.

Kdy vyhledat odborníka na bolest zad?

Velké množství lidí má také tendenci bolest zad zanedbávat a pomoc odborníka vyhledají až v momentě, kdy jim tento typ bolesti začne bránit v běžném pohybu nebo je zcela vyřadí z běžného života. Jedním z nejdůležitějších tipů v oblasti správné péče o naše záda je jejich bolest nikdy nepodceňovat.

Dokonce už i v momentě, kdy pociťujeme i jen mírný pocit bolesti, bychom ji měli okamžitě řešit. Ideální je v takovém případě začít s domácími cviky nebo navštívit zkušeného fyzioterapeuta.

„Existují dva typy bolesti zad, chronické a akutní. Vždy bychom se měli co nejvíce snažit o to, aby k těm akutním nikdy nedošlo. Ty mohou nastat při nepozornosti, rychlých pohybech nebo když člověk dlouhodobě ignoruje mírnou bolest zad,“ řekla pro Čtidoma.cz fyzioterapeutka Eva Novotná.

„Vyhnout se ale lze i chronické bolesti zad, a to zkrátka tím, že budete pečovat o své tělo. Přirovnala bych to asi k tomu, že se někteří lidé lépe než o svá těla starají o své vozy. S autem chodíte jednou ročně do servisu, dvakrát ročně měníte pneumatiky, reagujete na varovné kontrolky a tak dále. To samé by se mělo dít i v případě vašeho těla,“ vysvětlila Eva Novotná.

Bolest zad by tedy opravdu neměla být něčím, s čím se zkrátka smíříme a naučíme se s tím žít. Dokonce i v momentě, kdy většinu dne trávíme u počítače či manuální prací, by nás záda bolet neměla.

Stejně jako auto, se kterým jezdíme denně do práce a bez problémů nám slouží, i naše záda zkrátka potřebují jen pravidelnou péči. Bolest zad bychom tedy měli brát jako jednu z varovných kontrolek našeho těla a okamžitě ji řešit. Někdy jde jen o připomínku toho, že se o ně dostatečně nestaráme.

Prevence bolesti zad při práci v kanceláři

Dokonce i pokud máte sedavé zaměstnání, se můžete nepříjemné bolesti zad ve většině případů poměrně jednoduše vyhnout.

„Jedním z nejčastějších příčin bolesti zad je sedavé zaměstnání. Pokud tedy máte tento typ práce, je potřeba se minimálně každou hodinu protáhnout, abyste bolesti zad účinně předcházeli,“ prozradila fyzioterapeutka.

Existuje hned několik účinných cviků, které vám zaberou jen pár minut, ale ušetří vám spoustu bolesti.

Protažení bederní části zad

Někdy k prevenci bolesti zad stačí jen pravidelně vstát od počítače a protáhnout se. V momentě, kdy se budete chtít protáhnout, umístěte ruce na vaše bedra a zakloňte se dozadu, v záklonu setrvejte po dobu několika vteřin a poté se můžete stejným způsobem protáhnout i směrem dopředu. Se záklonem či předklonem to nemusíte nijak extrémně přehánět, klíčem je pravidelnost.

Protažení oblasti krční páteře

Nesmíme zapomínat ale ani na krční páteř. Tento typ protažení dokonce zvládnete i v sedě, zvládne ho tedy opravdu každý. Stačí si jen na temeno hlavy položit ruce s propletenými prsty, rukama zatlačit proti hlavě a naopak. Ideální je v protažení několik vteřin vydržet a teprve poté povolit.

Bolest zad souvisí i s naší psychikou

Řada z nás si neuvědomuje, že na bolest zad může mít vliv i náš psychický stav. Kromě protažení je tedy ideální si udělat denně čas mimo jiné i na meditaci, relaxační koupel či další aktivity podobného rázu, které nám mohou pomoci zlepšit náš duševní stav a snížit naši hladinu stresu již během několika málo minut.

„Dalším častým důvodem toho, že nás bolí záda, je i psychické rozpoložení. Když máte hodně starostí a pociťujete stres, tak je velká šance, že vás bude bolet hlava nebo právě záda. Proto se říká, že nosíme svá břemena na zádech,“ dodala Eva Novotná.

